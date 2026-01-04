La ruta de belenes de Gijón, ampliada hasta el lunes para "agradecer" la gran afluencia y el interés del público

Todavía restaban en la tarde de ayer diez minutos para la apertura de la sala del Antiguo Instituto en la que se encuentra el belén monumental de "Las Carolinas" y ya había una extensa cola para poder contemplar esta creación. En total, más de 24.000 personas han disfrutado ya de este nacimiento que protagoniza el desaparecido balneario. Teniendo en cuenta esas cifras y "el interés del público", la asociación Belenista ha decidido ampliar la séptima edición de la Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos" hasta mañana. "Hemos notado que todavía quedaba gente que quería participar. Estamos muy satisfechos y contentos porque los nacimientos han gustado mucho", expresó la presidenta de la entidad, Elvira Suárez.

La fecha prevista inicialmente para el cierre de la ruta era ayer. A lo largo de la jornada del sábado, decenas de gijoneses y visitantes se acercaron a apreciar los detalles de algunos de los ocho nacimientos que este año componen la iniciativa. Carmen Vega optó por desplazarse al Antiguo Instituto junto a sus nietos, Iyana y Erik, de 11 y 8 años, respectivamente. "No habíamos podido venir antes y queríamos aprovechar antes de que se terminara la ruta", explicó Vega, encantada con la apuesta de los belenistas por dar a conocer cómo era la ciudad.

Algunos de los vecinos y visitantes que contemplaron ayer el belén monumental del Antiguo Instituto. | MARCOS LEÓN

"Nos ha impresionado poder ver el balneario y el resto de ubicaciones. Nos gusta que nos enseñen cómo era la ciudad, sobre todo para que los niños puedan conocer esa parte de la historia", remarcó. A Vega no le sorprendió el éxito obtenido con esta iniciativa. "Los belenes son una parada clásica que no se puede perder y nos tenemos que encargar de cuidarlos", aseveró.

Por el belén del Centro Comercial Los Fresnos también pasaron muchos vecinos y turistas, al igual que por los de las iglesias de San Pedro, San Lorenzo y San José, y de las expendedurías de las calles Magnus Blikstad y Juan Alvargonzález.

"Dan ambiente a la ciudad"

La familia formada por Jesús María Guridi -un gijonés residente en Lugo-, Conchi Prada y su hija, Olalla, aprovechó sus vacaciones en la ciudad para conocer el belén de la parroquia de San Pedro. "Está muy completo. Le dan protagonismo a los Reyes Magos, que ojalá nos traigan mucha salud", señaló Prada, al tiempo que su pequeña destacaba que "los belenes le dan ambiente a las ciudades". "Está bien que año tras año se pueda hacer la ruta", culminó Guridi.

Carmen Vega (tapada), con sus nietos, Iyana y Erik, ayer, fotografiando el belén de «Las Carolinas». | MARCOS LEÓN

Debido a la gran afluencia de público durante todas las Navidades, la directiva liderada por Elvira Suárez ha extendido la ruta de belenes hasta el lunes, última jornada en la que los participantes podrán depositar sus boletines sellados en las urnas del Antiguo Instituto o del Centro Comercial Los Fresnos. "Creemos que la participación ha sido mayor que en anteriores ediciones, aunque eso se confirmará cuando abramos las urnas y hagamos el recuento. Sí sabemos que la actividad ha sido masiva", aplaudió Suárez.

El sorteo de la ruta de belenes tendrá lugar el 12 de enero , a las 19.00 horas, en la sede de la Asociación Belenista, ubicada en el número 20 de la calle Desfiladero de los Arrudos. El ganador se llevará un "cofre vip" que será entregado el 16 de enero, a las 19.30 horas, en el acto de clausura de la campaña de Navidad de los belenistas, que se desarrollará en el Antiguo Instituto.