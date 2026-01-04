Los venezolanos en Gijón esperan una transición ordenada ante el temor por la suerte de 800 presos políticos

Indirath Coronado, representante en Asturias de Vente Venezuela, el partido político liderado por María Corina Machado, abogó este domingo por una transición ordenada en Venezuela, al tiempo que expresaba sus temores por la suerte de los "800 presos políticos" que tiene encarcelados el régimen chavista. Un grupo de venezolanos, arropados por representantes políticos del PP y Vox, volvieron a manifestarse este domingo en la Plaza del Marqués de Gijón, ante la esperanza de una transición democrática en su país tras la captura por EEUU, en una operación militar, de Nicolás Maduro y su esposa.

"El proceso de transición tiene que ser así", señala Indirath Coronado respecto al planteamiento que ha hecho el presidente estadounidense Donald Trump, que espera la colaboración de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, número dos del régimen hasta el secuestro de Maduro. "Me parece muy bien, hay que leer entre líneas lo que va a pasar en los siguientes días: no puedes poner a María Corina de un día para otro, así de claro, porque puede pasar cualquier cosa; ellos saben lo que están haciendo y nosotros, como Vente Venezuela, nos tenemos que ceñir a esa situación para que todo salga bien", apuntó.

Un momento de la concentración, con Aristóteles Tocuyo, segundo por la derecha. / Marcos León

Dicho eso, Indirath Coronado explicó que "lo que más temor tenemos es nuestros presos políticos, ese es el temor más grande que nosotros tenemos, porque puede haber represalias y hay más de 800 presos políticos y los más cercanos a María Corina son más de cien". Indirath Coronado también que "no se crean lo del petróleo, porque el petróleo ya se lo estaban llevando los chinos, los rusos, los cubanos y hasta Hezbolá que está metido allí", señalando que las apelaciones de Trump a Delcy Rodriguez forman parte de "una partida de ajedrez; eso es estrategia", para lograr esa transición que la oposición venezolana anhela.

Contar con la oposición

Por su parte, el venezolano Aristóteles Tocuyo, Vicesecretario de Nuevos Gijoneses del PP de Gijón, espera que la transición se dé "en mediano plazo", con la incógnita si se respetará el resultado real de las elecciones de 2024, que la oposición al régimen sostiene que perdió Maduro, o habrá una nueva convocatoria electoral, en cuyo caso espera que sean elecciones libres y limpias. "El periodo de transición claro que es necesario, porque no se puede entrar en una administración desconocida, donde todo está manejado por los chavistas, pero es necesario que este periodo de transición cuente con parte de la oposición, no solamente con aquello que decide el señor Trump: líderes de la oposición deberían de estar dentro de ese grupo que va a hacer la transición", apunta Tocuyo, aunque en ese grupo no estuviera María Corina Machado.

Además de ellos, en la concentración también intevino el concejal gijonés del PP Guzmán Pendás, quien indicó que "se abre una esperanza para todo el pueblo venezolano" tras la captura de Maduro por Trump. A la concentración asistieron también, por parte del PP, la vicealcaldesa, Ángela Pumariega; el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, el también dirigente del partido, David Cuesta; los diputados autonómicos Manuel Cifuentes y Pedro de Rueda y el edil Abel Junquera. Por parte de Vox acudió su portavoz municipal y diputada autonómica, Sara Álvarez Rouco.