Una avería deja diez horas sin luz varios talleres de Arcelor en Gijón

Una avería en una subestación eléctrica de la factoría de Gijón dejó sin luz durante diez horas y media a los tres talleres acabadores de ArcelorMittal en Veriña; el de chapa gruesa, el de carril y el de alambrón. El apagón se prolongó desde las ocho y cuarto de la noche del sábado hasta las siete menos cuarto de la madrugada del domingo. Arcelor sostiene que la avería no tuvo efecto sobre las instalaciones, porque las mismas tenían paradas programadas, con lo que no estaban produciendo.

El responsable de CC OO en las factorías asturianas de Arcelor, José Manuel Castro, afirma en cambio que "las plantillas estaban completas" en los talleres. Este dirigente sindical también señala que "las averías tan continuadas no son casualidad, sino producto de que cada vez se está recortando más en mantenimiento y limpieza, sobre todo a final de año; nunca la situación fue tan desastrosa", opinó. Con sus palabras sobre averías continuadas aludía al reciente incendio en un tramo de la galería por la que van las cintas que transportan mineral desde las instalaciones portuarias hasta el parque de carbones de Arcelor.

Otros sindicatos discrepan respecto a esa vinculación del incendio en la cinta a una supuesta falta de mantenimiento. Las causas del siniestro aún se están investigando. Desde Arcelor se quiso ayer apuntar también que la avería en la subestación eléctrica que dejó diez horas y media sin luz a varias instalaciones no tiene ninguna relación con el siniestro en cinta que transporta carbón desde la explanada portuaria de Aboño hasta las instalaciones de la siderúrgica, un incendio que también afectó a los cables de alta tensión que llevan la electricidad hasta el parque de minerales de Arcelor. Dicho incendio fue en Año Nuevo.

La reparación de esos cables ya culminó ayer, según aseguraron fuentes sindicales, con lo que el parque de minerales vuelve a contar con tensión eléctrica para reanudar la molienda de carbón, necesaria para su envío posterior a las baterías de coque. La reparación de la cinta y de la galería por la que va el mineral llevará más tiempo, unas tres semanas, al tener que realizarse con las precauciones necesarias al trabajar con amianto, por la uralita que cubre esa conducción, también dañada. De los trabajos en la zona con riesgo de amianto se está encargando Icube, una de las pocas empresas en Asturias habilitadas para trabajar con ese material. También se encargó del tendido de los nuevos tramos de cable en el tramo afectado por el fuego. En su empalme y en las labores de recuperación de la electricidad intervinieron Moncisa e Isastur.