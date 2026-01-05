Tras la cabalgata la ilusión siguió con los Reyes Magos dirigiéndose a los niños en la Plaza Mayor de Gijón, donde la lluvia dio una tregua

Como si de un regalo de Reyes anticipado se tratase para los que ayer decidieron quedarse hasta el final de la celebración, el aguacero que cayó durante buena parte de la noche en Gijón amainó el tiempo suficiente los niños y mayores que aguardaron en la Plaza Mayor a sus Majestades de Oriente, pudieran escuchar lo que les decían desde el balcón del Ayuntamiento sin preocuparse por la ligera lluvia que en ese momento caía.

Fueron trece minutos de magia y conexión de los Magos de Oriente y el Príncipe Aliatar con un público en el que había tanto progenitores con sus retoños como grupos exclusivamente de adultos, unos cuantos grabando con sus móviles las intervenciones de Melchor, Gaspar y Baltasar.

"Los juguetes no se han mojado, los tenemos muy bien guardados. Sí algunas cartas, con lo cual, igual tenemos algún problema", señaló el Príncipe Aliatar a los más pequeños tras una cabalgata en al que la lluvia había sido bastante más intensa. Lo dijo antes de dar paso a los Reyes Magos, los cuales fueron recibidos entre el griterío de los niños, algunos de los más pequeños elevados en brazos de sus padres o sobre sus hombros para poder verlos mejor.

"Puedo afirmar que, a lo largo de más de un siglo, el Príncipe Aliatar y los Reyes Magos seguimos siendo incapaces de expresar lo que sentimos desde que ponemos el pie en esta querida ciudad de Gijón, y sobre manera en este día mágico, repleto de gritos, de llantos, pero sobre todo de una enorme carga de cariño y de afecto", señaló el Rey Gaspar, ante la ilusión de los más pequeños por su encuentro con ellos.

Respuestas

Pero no sólo era lo que tenían que decir Melchor Gaspar y Baltasar a los niños y no tan niños, sino que también quisieron escuchar sus respuestas, a voz en grito, sobre si se habían portado bien o si también querían que dejaran regalos para sus padres.

La ilusión de los niños por los regalos que les esperan era palpable y también lo tenían claro los Reyes Magos, que pese les dejaron claro a los pequeños que "venimos con las alforjas cargadas", señaló el Rey Melchor, preguntando si eso es lo que más les preocupaba en la noche de ayer, con gran parte de los asistentes desgañitándose para responderle que sí.

Niños dirigiéndose a Baltasar, en la Plaza Mayor. / Juan Plaza

También mostraron los pequeños su complacencia conque los Reyes Magos hayan traído regalos para sus padres, como les dijo el Rey Baltasar. Para alguno, incluso fue motivo de preocupación: "igual sólo traen un regalo por cada papá y por cada mamá", señalaba preocupada tras haber escuchado a los Reyes Magos, Martina Tascón Redondo, de ocho años, mientras sus padres la convencían para que no le diera importancia diciéndole que "lo importante es que todo el mundo tenga un regalo". Esta pequeña salió de la Plaza Mayor encantada de haber visto en persona a los tres Reyes Magos y al Príncipe Aliatar. "Me gustaron mucho todos, pero si tengo que escoger a uno me quedo con Melchor", señalaba la pequeña.

Como otras familias y grupos que acudieron a este momento de ilusión, magia y celebración, también abandonaron la Plaza Mayor en cuanto concluyeron los discursos. Prácticamente fue poner un pie fuera de la Plaza Mayor y volver a llover con fuerza.