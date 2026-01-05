Concierto benéfico a favor de la Asociación Española contra el cáncer
Agrupaciones corales, como la que se ve en la imagen, y una banda infantil, actuaron ayer en el teatro de la Laboral en el "VIII Concierto Mágica Fantasía", organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer para recaudar fondos para los enfermos de cáncer y sus familias.
