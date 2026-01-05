Elvira Suárez Menéndez, presidenta de la Asociación Belenista de Gijón: "Los niños son el futuro del belenismo"

Elvira Suárez Menéndez (Gijón, 1958), presidenta de la Asociación Belenista de Gijón, encara la recta final de la campaña navideña con una sonrisa de oreja a oreja. Las visitas al belén monumental "Las Carolinas" ya rebasan las 25.000, cuando el pasado año por el nacimiento del Antiguo Instituto se pasaron casi 18.000 personas. Un significativo aumento que ha llevado a ampliar hasta hoy la Ruta, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

¿Qué balance hace?

Positivo. Todo esfuerzo tiene una recompensa y, en este caso, esta ha sido la cantidad de personas que han visitado el belén monumental. Han pasado ya más de 25.000 y eso quiere decir que ha gustado.

Son muchos meses de preparación.

Cada uno lleva muchísimo tiempo. Hay que cuidar detalles, buscar las figuras para adaptarlas a las escenas que quieres y al revés... Es un trabajo de equipo, de gente con ganas para tirar por ello. El belén se desmonta a pieza a pieza y se traslada al lugar donde lo ponemos. En el Antiguo Instituto tenemos unos días, pero en otros sitios una noche. Pero el caso es que vayan a ver los belenes y esto se divulgue.

Más de 25.000 visitantes en "Las Carolinas". ¿Por qué tanto éxito?

Es un número muy elevado, que es lo que siempre buscamos. A los gijoneses, todo lo que sea de Gijón nos atrae. Y "Las Carolinas" no hace tanto que se quemaron. A la gente le llama la atención algo que no hemos vivido pero que no está tan lejos de nuestra época.

¿Qué "feedback" tienen de los visitantes?

He mirado un poco de firmas por curiosidad y en la mayoría de comentarios nos dicen que "qué buen gusto", "qué gran idea" o "menudo trabajo". Incluso hay alguno en inglés o francés que habrá que traducir.

¿Qué importancia tiene la presencia de los nuevas generaciones?

Los mayores ya sabemos qué es el belenismo y es bonito que les expliquen a los niños qué es el belén. Lo ideal es que el belenismo siga como arte, tradición y cultura y los niños son nuestro futuro.

La Ruta de los Belenes se amplía hasta hoy debido a la gran cantidad de público.

Había la posibilidad. Hicimos fotocopias de los dípticos, así que la participación va a ser mayor que el año pasado.

¿Cómo fue la acogida de "El pesebre de los mares", el belén de la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo?

Hubo muchísimas visitas, incluso un día llegaron a pasar más de mil personas y eso que solo abre dos horas por la tarde y no todos los días. Nos dicen que es un belén que da tranquilidad al mirarlo y es entrañable. Y también fue un guiño a la zona.

¿A qué se debe que en la ciudad tenga tanto tirón el belenismo?

Primeramente, sin los medios de comunicación no podríamos alcanzar tanta tirada. Y detrás, claro, hay mucho trabajo. La gente nos pregunta en agosto, en la Feria de Muestras, que cómo va el belén de Gijón. En cuanto pase la entrega de premios tenemos que reunirnos para hablar de las ideas del próximo belén monumental. En el acto del pregón, además, hubo gente que nos dijo que querían hacerse socios.

¿Cómo se puede innovar en esta disciplina que es siempre tan tradicional?

Hay muchas cabezas pensantes. Los que estamos metidos en este mundo visionamos las cosas con tiempo y hace que surjan ideas.

Siempre reivindican la necesidad de contar con un espacio para el material.

Es vital, muy necesario. Cada vez que nos vemos los miembros del taller decimos lo mismo. Al Ayuntamiento le comentamos que a ver si sale algo. No me gusta la palabra pedir.

¿Qué otros objetivos tienen en la asociación?

Nos gustaría tener figuras, como digo yo, en la recámara, que se pueden usar para dos o tres escenas pero van a hacer falta. Y trataremos de tener unos tableros con ruedas para trabajar en otra escena cuando ya terminaste una.

Personalmente, ¿cómo ha vivido usted su primera Navidad al frente de la asociación Belenista de la ciudad?

¡Menudo mes! Pero no me gusta quejarme; es un orgullo representar a la asociación. Todos somos necesarios y también queremos agradecer al personal del Antiguo Instituto, que nos facilitó mucho las cosas.