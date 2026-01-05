Gijón arranca su Cabalgata desbordando ilusión y conteniendo la lluvia: "Es el mejor día del año"

Gijón vuelve a ser un lienzo de nervios, ojos como platos e ilusión donde la realidad se detiene para dejar paso a la fantasía. Poco importó que los nubarrones amenazaran con chubascos o que el frío de enero hiciera obligatorio lucir abrigo y la bufanda de lana hasta los ojos, porque la ciudad se echó a la calle para escoltar a Melchor, Gaspar y Baltasar desde Viesques hasta la plaza Mayor. "Es el mejor día del año para los pequeños y para nosotros viéndolos así", para todos, comentaron entusiasmados Germán Álvarez y su padre, Jaime, junto a los niños Aaron y Enrique, de 5 y 7 años, hijos y nietos, respectivamente. Su sentir, el de los miles de personas que se arremolinaron a la salida de una cabalgata multitudinaria desde el colegio de Begoña.

La calle Poeta Ángel González, donde se ubica el Colegio Begoña, fue el "big bang" de una explosión que expandió un universo efímero pero maravilloso por la ciudad. Desde mucho antes de que sonase el primer tambor del.desfilw -aunque ya se escuchaba ensayar antes del comienzo del desfile para señalar el epicentro de la salida- el barrio de Viesques era ya un hormiguero de emociones.

Las familias ocupaban cada centímetro de acera. "Llevamos aquí desde las cinco y media los nietos quieren primera plana, si no les ven de cerca, Melchor no les traerá regalos", contaba entre risas Clara Suárez, vecina del barrio, mientras ajustaba el gorro de lana a su nieto Guillermo. El pequeño, ajeno al frío de 6 grados con sensación térmica de 2 que marcaba el mercurio, saltaba emocionado cuando apareció el rey Melchor, que se dejo ver pasados unos quince minutos del inicio de la cabalgata para dar paso, después, a Gaspar y Baltasar, toldos muy vitoreados en su discurri hacia el centró.

La gran novedad este año es que, de las once carrozas que participan en el recorrido, cuatro son nuevas, el doble de las que se habían renovado en la pasada edición. Estarán de estreno las carrozas de la estrella, la de los juguetes, la de Aliatar y la de Gaspar. Participarán unos 800 personajes a pie y vehículos de apoyo.

El recorrido, entonces, enfilará las calles Poeta Ángel González, Anselmo Solar, Feijoo, Ramón y Cajal, Uría, la plazuela de San Miguel, Menéndez Valdés, la plaza del Parchís, Moros, Munuza, la plaza del Carmen, Felipe Menéndez y Marqués de San Esteban, con fin de ruta en los Jardines de la Reina. Sus Majestades se dirigirán a los niños desde la plaza Mayor. "Será una jornada larga y de organización compleja que sería imposible sin el apoyo de otras áreas municipales", agradeció en su momento Jesús Martínez Salvador, que destacó el papel de Emtusa, Emulsa y los servicios locales de seguridad en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Llegada al Puerto Deportivo y recepción en el Ayuntamiento

Con frío pero bajo el sol, y saludando a diestro y siniestro desde la patrullera Río Tormes de la Guardia Civil, los Reyes Magos desembarcaron esta mañana en Gijón entre vítores y multitudes. Melchor, Gaspar y Baltasar (y su fiel escudero, el Príncipe Aliatar) tomaron tierra para llenar de alegría, y muchos regalos, a la ciudad, que brindó al séquito un recibimiento a la altura de la jornada. El entorno del Puerto Deportivo y la plaza del Marqués estaban abarrotados.

Después, visitaron el Ayuntamiento de Gijón donde fueron recibidos por miles de niños.