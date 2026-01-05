La mañana de Reyes volvió a llenar de nervios, frío y sonrisas la recepción de Sus Majestades en el Ayuntamiento de Gijón, donde un gran número de familias hicieron cola desde primera hora para saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar antes de la Cabalgata.

Madrugón con ilusión

Algunos llegaron incluso antes del amanecer. "Desde las seis de la mañana", repetían Julen González y Aritz González, mientras señalaban entre risas que había sido el padre, Gorta González, el encargado de guardar sitio. El esfuerzo merecía la pena. "Es uno de nuestros días favoritos del año", aseguraban los pequeños, que tenían claro también su Rey preferido: Melchor y Gaspar encabezaban las preferencias.

Tras el saludo con Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y el intercambio de deseos, la visita se cerró con un pequeño premio para los más pequeños, que recibieron un revoltijo de chucherías antes de abandonar el Ayuntamiento, muchos de ellos todavía repasando en voz alta su lista de regalos.

La ilusión madruga en el Ayuntamiento de Gijón para recibir a los Reyes Magos: “Llevamos aquí desde las 6 de la mañana, pero merece la pena” / Marcos León

Las peticiones fueron tan variadas como concretas. Desde "unas aletas y un tubo" o "un reloj" hasta juguetes más elaborados como "un barco pirata de Playmobil" o "un juego de Number Blocks". Hubo quien prefirió no desvelar su deseo, como Noa González, de diez años: "Es privado", respondió sonriente tras saludar a Baltasar.

Entre los más convencidos de su buen comportamiento estaba Erik Vázquez, de ocho años, que contó haber hablado con Aliatar. "Le dije que me he portado muy bien", explicaba, antes de detallar su lista: "Unas botas de fútbol y un balón". A su lado, Dani Fernández Balbona, de siete años, pedía "cromos Pokémon" y "una caja para jugar, como de baloncesto".

Aitana Orujo, de quince años, reconocía que no era su primera vez en la recepción. "Me ha gustado", afirmaba tras pedir "un móvil" y confirmar que sí, que se había portado bien. También Shule González, de siete años, tenía clara su lista: "La Nintendo Switch, Super Mario Galaxy y un mando rojo para la Play".

Un día que “presta” incluso con frío

Más allá de los regalos, el ambiente familiar fue el gran protagonista. "Este día presta por su cara de alegría", comentaba Noelia Rodríguez, una madre, sonriente tras varias horas de espera. A pesar del frío y del madrugón, la ilusión compensaba.

Con la visita completada, casi todos tenían el mismo plan por delante: volver por la tarde para ver la Cabalgata de Reyes. "Sí, tenemos muchas ganas", decían los niños, ya con la satisfacción de haber cumplido uno de los rituales más esperados del año.