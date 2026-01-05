Moriyón ensalza la ejecución inversora: "Gijón está en el buen camino"

"Son datos históricos que tienen un valor mayúsculo para Gijón y su crecimiento". Así se manifestaba ayer la concejala de Hacienda, la forista María Mitre, al hilo del nivel de ejecución inversora alcanzado por el Ayuntamiento en 2025, el mayor de la última década, con un 55 % del total de 63,33 millones de euros destinados a estas partidas, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Mitre señaló que cerrar el año con esas cifras "es la prueba de que la ciudad funciona". En una línea similar se expresó la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que indicó que "Gijón tiene un gobierno eficaz y comprometido". "Queda mucho por hacer, pero Gijón está en el buen camino", proclamó la regidora.

Al margen de la ejecución pura y dura, el Consistorio despidió 2025 con el 82 % de la cuantía mencionada anteriormente. "Son cifras incontestables que reafirman la capacidad de gestión de este gobierno y el compromiso con la ciudad en un momento trascendental", reivindicó María Mitre. El 55 % facturado se traduce en 34,79 millones, que, desde el punto de vista de la cantidad, también es la cifra más elevada del último decenio, periplo en el que han predominado los gobiernos foristas, con Carmen Moriyón como Alcaldesa, con la excepción del periodo 2019-2023, en el que gobernó el PSOE de Ana González.

Mitre puso el foco en las obras. "No hay que olvidar que Gijón tiene en marcha de forma simultánea proyectos fundamentales como Naval Azul, la ampliación del Parque Científico o el Centro de Arte Tabacalera; de nada serviría lanzar estos proyectos si detrás no hay una capacidad de gestión que permita cumplir tiempos y ser eficaces", resaltó la forista. En ese sentido, Mitre aseguró que "a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de que la ciudad ha entrado en el momento de lo tangible, en un crecimiento sobre certezas y no sobre intangibles". "Gijón proyecta y cumple porque, como siempre ha dicho la Alcaldesa, la política sin gestión no es nada", enfatizó.

Además de lo ejecutado, licitado y adjudicado en 2025 –en este último apartado la cifra fue del 77 %–, otro índice relevante en esta cuestión es el porcentaje de ejecución inversora en comparación al año precedente. En 2025, el Ayuntamiento consiguió un aumento del 59,70 % en lo ejecutado respecto a 2024. Tirando del hilo, en 2024 se había logrado un crecimiento del 30,84 % en relación a 2023.

"La eficacia en la gestión, por encima de partidismos y conflictos, siempre ha sido la marca de Foro Asturias y lo que demuestran estos datos es que sigue siendo así", sostuvo la edil, que declaró que "el Ayuntamiento está en buenas manos, pero no solo por quienes ostentamos la responsabilidad de gestionar, sino también por los grandes profesionales con los que cuenta esta casa y que están absolutamente comprometidos con el futuro de una ciudad que es la suya".

Echando la vista atrás, fue en 2021 cuando se alcanzó el menor porcentaje de ejecución inversora en esta serie de diez años, con un 26 % (9,49 millones de un total de 36,69). El contexto, eso sí, era importante. La pandemia del covid marcaba la situación. Incluso el gobierno local de entonces, encabezado por la socialista Ana González, se decantó por un presupuesto municipal prorrogado para encarar la crisis.

"La política vive un momento extraño y a veces te planteas si haber hecho un paréntesis en tu vida profesional para intentar aportar al futuro de tu ciudad merece la pena", confesó María Mitre, que, no obstante, destacó que "resultados como estos hacen pensar que sí". "Gijón está en el camino correcto", concluyó la concejala de Hacienda.

Este área municipal, precisamente, ya estudia cómo va a utilizar el Consistorio los 15,6 millones que podrán emplearse para ampliar la inversión fruto de la rebaja del superávit con el que se cerraron las cuentas de 2024. El decreto-ley de 2 de diciembre indica que deberán ser inversiones financieramente sostenibles (IFS).