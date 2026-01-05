¡Ya están aquí!: los Reyes Magos toman tierra en Gijón en el Puerto Deportivo antes miles de personas

Con frío pero bajo el sol, y saludando a diestro y siniestro desde una patrullera de la Guardia Civil, los Reyes Magos desembarcaron esta mañana en Gijón entre vítores y multitudes. Melchor, Gaspar y Baltasar (y su fiel escudero, el Príncipe Aliatar) tomaron tierra para llenar de alegría, y muchos regalos, a la ciudad.

Sus Majestades de Oriente agradecieron la calurosa acogida. "Los niños nos dan amor, ilusión y fantasía", señaló Gaspar. Un grupo de privilegiados fue el primero en agasajar a los Reyes junto a la Antigua Rula. La comitiva partió después, en coches descapotables, hacia la plaza del Marqués. El bullicio era ensordecedor. La magia ya se ha apoderado de Gijón.

Con algo más de retraso sobre lo esperado, pero ya están aquí. Los Reyes Magos han tomado tierra en Gijón, en el espigón de la Antigua Rula, ante miles de personas.

Transportados en la barcaza de la Guardia Civil, sus Majestades de Oriente ya se dirigen hacia la plaza del Marqués. Son jaleados, como siempre, por miles de pequeños gijoneses.

La Cabalgata mantiene su horario y recorrido

Pese a los cambios que se están registrando en otras zonas de Asturias, la Cabalgata de Gijón mantiene su horario. Saldrá a las seis y media de la tarde desde el colegio Begoña, en Viesques.

Por el momento, la probabilidad de precipitación durante esas horas es del 100% y, la de que haya tormenta, del 95%. No obstante, desde Divertia ya han remarcado que no se espera que esto pueda suponer un gran problema. "La cabalgata nunca se ha cancelado. Si hay problemas por lluvias, la cita puede quedar más desvirtuada porque habría que retirar a las bandas de músicos, por la seguridad de los instrumentos", aseguraron.

La comitiva pasará por las calles Poeta Ángel González, Anselmo Solar, Feijoo, Ramón y Cajal, Uría, la plazuela de San Miguel, Menéndez Valdés, la plaza del Parchís, Moros, Munuza, la plaza del Carmen, Felipe Menéndez y Marqués de San Esteban, con fin de ruta en los Jardines de la Reina. Sus Majestades se dirigirán a los niños desde la plaza Mayor.

Dispositivo especial de Emulsa

Emulsa tendrá hoy un dispositivo especial por la Cabalgata de Reyes. Para hacerse cargo de las ingentes cantidades de confenti que quedarán en las calles, la empresa municipal dispondrá de un equipo de 20 operarios que, en horario nocturno, repasarán todo el recorrido con medios mecánicos para limpiar las calles y aceras. Mañana, martes, la jornada festiva del Día de Reyes, el equipo del Servicio de Higiene Urbana de EMULSA estará compuesto por 62 personas para repasar las zonas de mayor afluencia en el casco urbano.