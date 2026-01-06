Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue la Cabalgata de Reyes, en imágenes: una explosión de color, confeti, frío y lluvia

Miles de personas participaron en el desfile

La Cabalgata de Reyes y la llegada a la plaza Mayor de Gijón, en imágenes

La Cabalgata de Reyes y la llegada a la plaza Mayor de Gijón, en imágenes

La Cabalgata de Reyes y la llegada a la plaza Mayor de Gijón, en imágenes / Juan Plaza

Oriol López

Gijón

Gijón vivió ayer su día más mágico del año. Pese a la lluvia, la Cabalgata de Reyes hechizó a toda la ciudad. Miles de personas acudieron a las inmediaciones del colegio Begoña para vivir el desfile.

La lluvia, que arreció con fuerza durante buena parte de la tarde, no impidió el disfrute de pequeños y mayores. Aunque sin música amplificada durante buena parte del trayecto, las carrozas y todos los integrantes dieron lo mejor de sí para que la Cabalgata brillara. Melchor, Gaspar y Baltasar fueron muy aclamados.

La comitiva llegó pasadas las ocho a la plaza Mayor y allí fue recibida por miles de fieles.

El "milagro" de los Reyes Magos en la plaza Mayor de Gijón: "Los juguetes han llegado secos"

Así fue la Cabalgata de Reyes, en imágenes: una explosión de color, confeti, frío y lluvia

Gijón se moja por sus Reyes Magos en una mágica cabalgata pasada por agua: "Es el mejor día del año"

