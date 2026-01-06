Así fue la Cabalgata de Reyes, en imágenes: una explosión de color, confeti, frío y lluvia

Gijón vivió ayer su día más mágico del año. Pese a la lluvia, la Cabalgata de Reyes hechizó a toda la ciudad. Miles de personas acudieron a las inmediaciones del colegio Begoña para vivir el desfile.

La lluvia, que arreció con fuerza durante buena parte de la tarde, no impidió el disfrute de pequeños y mayores. Aunque sin música amplificada durante buena parte del trayecto, las carrozas y todos los integrantes dieron lo mejor de sí para que la Cabalgata brillara. Melchor, Gaspar y Baltasar fueron muy aclamados.

La comitiva llegó pasadas las ocho a la plaza Mayor y allí fue recibida por miles de fieles.