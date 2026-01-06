El Club de Tenis emprende la renovación de sus pistas de pádel

El Real Club de Tenis de Gijón inició ayer los trabajos para la reforma de sus cinco pistas de pádel, una obra en la que el club va a invertir más de cien mil euros, según explicó su presidente, Florentino Cueto-Felgueroso Fernández-Nespral. "En la pista de pádel de cristal se va a hacer una renovación integral sustituyendo todo, incluyendo los cristales; y en las cuatro pistas con muros se vana a cambiar las rejas, el césped, las redes y los postes", detalla el presidente de la sociedad deportiva ubicada en la parroquia de Somió.

La primera parte de los trabajos, los que se iniciaron ayer, consiste en "el desmontaje" de los elementos que se van a reemplazar por otros nuevos. Es previsible que la renovación de las pistas de pádel no sea la única inversión destinada a mejoras en las instalaciones del club gijonés, que se vaya a acometer este año, pero otras aún están por concretar: "a lo largo del año veremos qué más acometer", agregó el presidente del Club de Tenis de Gijón.

La mejora de las pistas de pádel fue precisamente uno de los objetivos que anunció Florentino Cueto-Felgueroso en la reunión anual de la asamblea de socios, que se celebró el pasado 27 de mayo. Una asamblea en la que se aprobó el presupuesto más elevado en la historia de la entidad deportiva: 1.607.000 euros, superando los 1,5 millones de presupuesto del ejercicio precedente y los 1,3 millones de euros del anterior.

La nueva inversión que ahora inicia el Club de Tenis, se produce a continuación de haber culminado, el año pasado, las obras de reforma del local social y del gimnasio. La reforma del local social se realizó en fases, la última de ellas fundamentalmente para adecuar las instalaciones a la normativa vigente. Las obras en el local social también sirvieron para mejorar la accesibilidad del edificio. En cuanto a la reforma del gimnasio, la misma también había sido anunciada por el presidente de la entidad en la asamblea de socios del pasado mes de mayo.

El Grupo cubrirá la piscina exterior por la obra en la interior de 25 metros

El Real Grupo de Cultura Covadonga prevé cubrir su piscina exterior para mantener el servicio a las alrededor de 700 personas que utilizan la piscina interior de 25 metros, durante las obras de remodelación del pabellón que alberga esta última. Así lo indicó ayer el presidente del Grupo, Joaquín Miranda.

"Esperamos empezar la obra en septiembre y uno de los retos es ver cómo se reubica a los 700 usuarios de esa piscina de 25 metros durante el curso. Estamos barajando cubrir su piscina exterior, con una cubierta móvil" con tal fin, explicó. Una actuación que, además permitiría que la piscina exterior "dé servicio todo el año", agregó.

El proyecto para reformar el pabellón que contiene la piscina de 25 metros y para reordenar al mismo tiempo los accesos al club, estará listo en febrero o a lo sumo en el mes de marzo. A continuación se someterá el mismo a la consideración de la asamblea de socios, que tendrán que aprobar su financiación para un proyecto en el que invertirán varios millones de euros.