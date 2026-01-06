Un dispositivo especial limpia las calles de Gijón tras la Cabalgata

La cabalgata de los Reyes Magos que llenó de ilusión el centro de la ciudad este lunes conllevó que se acumularan numerosos restos de basura. Principalmente, de serpentinas y confeti. Por ello, en la noche del cinco de enero, un equipo de 20 operarios de Emulsa repasaron todo el recorrido con medios mecánicos para limpiar las calles y aceras.

Además, durante la jornada festiva de este martes, el equipo del servicio de Higiene Urbana de Emulsa está compuesto por 62 personas para repasar las zonas de mayor afluencia en el casco urbano de la ciudad.