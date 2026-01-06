Gijón deja atrás una Navidad de "días mágicos": esta es la valoración del Ayuntamiento sobre la campaña festiva

La Navidad se despide y Gijón deja atrás unos "días mágicos". Así se expresó este martes Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Festejos, en la jornada posterior a una cabalgata de Reyes Magos pasada por agua, si bien la lluvia no impidió a miles de gijoneses desafiar el chaparrón para agasajar a Sus Majestades. El gobierno local celebró una Navidad "que consolida Gijón como una de las ciudades del país con mejor programación y mayor afluencia de público".

Martínez Salvador indicó que las calles estuvieron "llenas de ilusión" y recalcó que esa atmósfera "reafirma el éxito de un modelo que premia la tradición y la emoción de pequeños y adultos". El forista reivindicó la afluencia a las "Pequecampanadas" y a Nochevieja. "Volvieron a llenar la plaza Mayor con un ambiente espectacular", indicó Jesús Martínez Salvador, que asimismo festejó que la gala de Año Nuevo "abarrotó el teatro Jovellanos". Como "un éxito notable" calificó el recibimiento a los Reyes Magos y la cabalgata, que partió de Viesques, junto al colegio Begoña, y finalizó en los Jardines de la Reina.

Oliver Suárez, presidente de Divertia, destacó sobre la cabalgata que "la asistencia en un día laborable fue máxima, a pesar de las condiciones meteorológicas que hicieron más complejo el trabajo de producción". "La implicación del equipo, así como la coordinación y ayuda de todos los servicios municipales involucrados, ha sido fundamental para que las actividades se desarrollaran con normalidad y seguridad", afirmó Suárez, que también resaltó "la extraordinaria acogida de las propuestas, tanto de calle como del teatro Jovellanos", durante la campaña festiva. "Desde ya ponemos la vista en la próxima Navidad con el objetivo de seguir mejorando e innovando para continuar ofreciendo una programación a la altura de lo que esperan y merecen los gijoneses", sentenció el presidente de Divertia.