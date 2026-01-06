Intervención de los Bomberos contra una caída de cascotes en el barrio gijonés de Laviada

Efectivos del servicio de Bomberos de Gijón se desplazaron esta noche a la calle Candás, en el barrio de Laviada, para actuar contra una caída de cascotes en un edificio. Los Bomberos hicieron uso del camión escalera para llegar a la parte alta del bloque. Al lugar de los hechos, ocurridos en una calle perpendicular a Magnus Blikstad, acudió también la Policía Local, que acordonó la zona.

Bomberos y policía en el lugar del incidente en la calle Candás. / S. G.