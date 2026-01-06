Intervención de los Bomberos contra una caída de cascotes en el barrio gijonés de Laviada
El incidente se produjo en un edificio de la calle Candás
S. G.
Efectivos del servicio de Bomberos de Gijón se desplazaron esta noche a la calle Candás, en el barrio de Laviada, para actuar contra una caída de cascotes en un edificio. Los Bomberos hicieron uso del camión escalera para llegar a la parte alta del bloque. Al lugar de los hechos, ocurridos en una calle perpendicular a Magnus Blikstad, acudió también la Policía Local, que acordonó la zona.
