Intervención de los Bomberos contra una caída de cascotes en el barrio gijonés de Laviada

El incidente se produjo en un edificio de la calle Candás

Bomberos y policía en el lugar del incidente en la calle Candás.

Bomberos y policía en el lugar del incidente en la calle Candás. / S. G.

S. G.

Efectivos del servicio de Bomberos de Gijón se desplazaron esta noche a la calle Candás, en el barrio de Laviada, para actuar contra una caída de cascotes en un edificio. Los Bomberos hicieron uso del camión escalera para llegar a la parte alta del bloque. Al lugar de los hechos, ocurridos en una calle perpendicular a Magnus Blikstad, acudió también la Policía Local, que acordonó la zona.

Bomberos y policía en el lugar del incidente en la calle Candás.

Bomberos y policía en el lugar del incidente en la calle Candás. / S. G.

