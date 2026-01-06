Licitado un módulo de usos múltiples para los huertos de La Guía
La Guía
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón ha licitado en 64.890,68 euros, IVA incluido, la obra de construcción de un módulo de usos múltiples en los huertos de ocio de La Guía. El plazo que tendrá el adjudicatario para ejecutar la obra es de tres meses.
Este módulo que se va a construir para los huertos de ocio de La Guía, en el Camino de las Begonias, tendrá una superficie útil de 27,65 metros cuadrados. Hará las veces de almacén, y también contará con un espacio para oficina y lugar de reunión de los usuarios. Además, dispondrá de un aseo con lavabo en mejores condiciones que el que actualmente hay en una caseta.
- Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
- Primeras reacciones en Gijón a la caída de Maduro: de la 'esperanza' de la comunidad venezolana a una manifestación 'en repulsa a la agresión
- El túnel de El Llano, uno de los accesos clave a Gijón, vuelve a lucir con pintadas y destrozos: no ha pasado ni medio año de su reforma
- Gijón vibra en la plaza Mayor, abarrotada para dar la bienvenida al 2026: 'Le pedimos salud, felicidad y trabajo
- Se hizo de rogar... pero ya está aquí: ella es Luciana Sarria, la primera bebé nacida en Gijón en 2026
- La resaca de la Nochevieja en Gijón: más de 20 toneladas de residuos retirados de las calles
- ¡Ya están aquí!: los Reyes Magos toman tierra en Gijón en el Puerto Deportivo antes miles de personas
- El Llano se consolida como barrio más poblado de Gijón con 39.442 habitantes