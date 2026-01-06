Licitado un módulo de usos múltiples para los huertos de La Guía

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón ha licitado en 64.890,68 euros, IVA incluido, la obra de construcción de un módulo de usos múltiples en los huertos de ocio de La Guía. El plazo que tendrá el adjudicatario para ejecutar la obra es de tres meses.

Este módulo que se va a construir para los huertos de ocio de La Guía, en el Camino de las Begonias, tendrá una superficie útil de 27,65 metros cuadrados. Hará las veces de almacén, y también contará con un espacio para oficina y lugar de reunión de los usuarios. Además, dispondrá de un aseo con lavabo en mejores condiciones que el que actualmente hay en una caseta.