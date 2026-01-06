Los llamativos restos en la playa gijonesa de San Lorenzo que ha dejado a la vista la borrasca "Francis"
Muchos paseantes se han quedado sorprendidos ante lo que es, en realidad, un clásico del invierno
A menudo, paseando por el Muro de San Lorenzo uno puede saber en qué época del año está. Y no solo por lo evidente de que, cuando hace calor, el arenal gijonés está siempre hasta arriba. El color del mar, el oleaje o lo que sucede en el propio paseo sirven de indicativo para el gijonés de siempre para conocer en qué punto se encuentra la tierra respecto al sol. Y eso mismo acaba de pasar estos días, con la borrasca "Francis" arreciando.
Así, por ejemplo, si se ven operarios pintando las barandillas del Muro uno podrá intuir que el verano está a punto de llegar y que el principal paseo marítimo de la ciudad se pone guapo para uno de los momentos grandes del año. Si ve que vuelven los perros, con total seguridad sabrá que ha llegado el otoño. La playa gijonesa también da pistas de cuándo el invierno está encima.
Se puede palpar paseando a la altura de La Escalerona. Echando la vista hacia abajo, como sucede ahora, aparecen los restos del Balneario de Las Carolinas, esa histórica instalación de baños que desapareció en la ciudad en 1936 tras un incendio.
Los restos de Las Carolinas suelen aparecer cuando es invierno y hay temporales. El azote del Cantábrico hace que la arena de la playa se retire mar adentro. Esta vuelve cuando el tiempo mejora, volviendo a dejar los cimientos de la instalación sepultados.
