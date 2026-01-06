La peor ola de gripe "en muchos años" alcanza su pico y desborda Cabueñes

El impacto de la gripe volvió a aumentar ayer en el Hospital Universitario de Cabueñes, que amaneció con 460 pacientes ingresados en planta, una cifra que los profesionales confían que suponga el pico de la peor ola que se recuerda en los últimos años. "Están siendo días horrorosos en Urgencias", afirman desde el personal del principal centro sanitario de la ciudad, en el que en las últimas jornadas "hay pacientes pendientes de poder ser ingresados porque no quedan camas libres".

El Hospital de Cabueñes cerró el 2025 con una semana en la que se había detectado una importante bajada de los ingresos, ya que llegó a haber menos de 350 personas hospitalizadas en planta. Sin embargo, el pasado viernes, esos datos ya crecieron hasta los 411 pacientes. El impacto continuó agravándose durante todo el fin de semana y ayer se alcanzaron los 460 ingresos en planta, la peor cifra de los últimos años. "No recordamos una Navidad con tantos casos", comentan los profesionales sanitarios.

Esa situación ya ha conllevado que las Urgencias del Hospital de Cabueñes estén "desbordadas", aseguran los sanitarios, que lamentan que "están siendo días muy malos". "Hay pacientes que no podemos subir a planta porque ya están todas las camas llenas", remarcan. Teniendo en cuenta lo ocurrido en otras comunidades autónomas, en las que la gripe ha comenzado a aflojar, en el Hospital de Cabueñes entienden que "seguramente, ya sí que estemos en el pico de la gripe y las infecciones respiratorias".

En ese sentido, el personal subraya que la variante "K" de la gripe A, que no es necesariamente más grave pero sí más contagiosa, ha conllevado que el impacto de este año haya sido más alto. "Están siendo unas Navidades muy duras. Es cierto que siempre ha habido picos de gripe en invierno, pero este año está por encima de lo habitual. La mayor parte de los ingresos son por gripe, aunque también se suman otras infecciones como la covid". Por otro lado, el Hospital de Cabueñes amaneció este lunes con 11 personas ingresadas en la UCI. En total, el principal centro sanitario cuenta con catorce camas en la UCI.

Después de unas jornadas en las que la cantidad de pacientes ingresados no ha dejado de crecer, en Cabueñes prevén una semana "complicada". "Confiamos en que poco a poco se reducirán los casos, pero no va a ser de un día para otro", señalan.

En el Hospital de Jove también confirman que "seguimos recibiendo mayor cifra de ingresos en las últimas jornadas". Ante esta situación, desde Salud se mantiene la recomendación de acudir con mascarilla a los hospitales y centros de salud. Además, se aconseja a quienes tienen síntomas respiratorios que tomen medidas de prevención para evitar la transmisión de los virus.