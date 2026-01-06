Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Un sello conmemora el centenario del Colegio de Agentes Comerciales

Una estafeta dispuesta en la sede de la institución también tendrá un matasellos especial y marcará el inicio de la celebración de la efeméride

Manuel Castro

Gijón

La presentación de un sello conmemorativo marcará, este jueves, el inicio de las celebraciones del centenario del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón, que se creó en 1926. El sello podrá ser adquirido en una estafeta postal que se ubicará este jueves en la propia sede del Colegio, en la calle Numa Guilhou en la que también se podrá sellar con un matasellos especial para la ocasión.

El sello también se entregará con caja ejemplar del libro "Un siglo de agentes comerciales en Gijón", escrito por Rafa Suárez-Muñiz y editado por el Colegio. Este libro ya fue presentado el pasado 11 de diciembre en la Antigua Escuela de Comercio.

El Colegio Oficial ha programado diversos actos conmemorativos a lo largo de este año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents