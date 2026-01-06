Un sello conmemora el centenario del Colegio de Agentes Comerciales
Una estafeta dispuesta en la sede de la institución también tendrá un matasellos especial y marcará el inicio de la celebración de la efeméride
Gijón
La presentación de un sello conmemorativo marcará, este jueves, el inicio de las celebraciones del centenario del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón, que se creó en 1926. El sello podrá ser adquirido en una estafeta postal que se ubicará este jueves en la propia sede del Colegio, en la calle Numa Guilhou en la que también se podrá sellar con un matasellos especial para la ocasión.
El sello también se entregará con caja ejemplar del libro "Un siglo de agentes comerciales en Gijón", escrito por Rafa Suárez-Muñiz y editado por el Colegio. Este libro ya fue presentado el pasado 11 de diciembre en la Antigua Escuela de Comercio.
El Colegio Oficial ha programado diversos actos conmemorativos a lo largo de este año.
