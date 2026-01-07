¿Cuándo abrirá en Gijón la escuelina del colegio Asturias? Esta es la previsión de Principado y Ayuntamiento

Principado y Ayuntamiento de Gijón coinciden. La apertura de la escuelina "Los Nuberinos", que se ubicará en el colegio Asturias, será este mismo mes de enero. Al menos esa es la previsión de ambas instituciones con un centro que se enmarca en la primera fase de la red autonómica, pública y gratuita de "Les Escuelines", que ha conllevado una inversión de más de 372.000 euros y cuyas obras ya finalizaron hace semanas. El personal educativo, por tanto, está listo para empezar.

Fuentes municipales transmiten que hay "sintonía total" con la Consejería de Educación, encabezada por Eva Ledo, y que está "todo encauzado" para la puesta en marcha de la escuelina, que contará con tres unidades y 39 plazas. El plan contempló la reforma de una zona de la planta baja del edificio de Primaria del Asturias, construido en 1982, en el ala que da a la calle Puerto de Pajares y que tiene conexión directa con los espacios ajardinados del centro educativo. La nueva escuela de 0 a 3 años tendrá un acceso independiente por Puerto de Leitariegos.

La fecha de apertura ha traído de cabeza a las familias de la escuelina, que lamentan la dilatación en el tiempo de la inauguración del centro. "La primera que nos dieron fue el 10 de noviembre", esgrimen las afectadas, algunas de las cuales tienen su plaza desde hace casi dos años. De hecho, la consejera Eva Ledo afirmó en octubre que la idea era abrir "en la primera quincena de noviembre". "Hay hartazgo", aseveran las familias, que sostienen que dichas circunstancias generan incertidumbre. "Cuando intentas meter a un crío en la guardería resulta que están llenas", apuntan.