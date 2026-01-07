La bajada del paro en Gijón en 2025, más acusada que las medias de Asturias y de España: análisis por sectores, género y edades

El paro descendió en Gijón en 2025 en un 6,46% respecto al año precedente. Se trata de un porcentaje que está por encima de las medias de Asturias y de España en este indicador del mercado laboral. El año pasado acabó con 14.648 vecinos de Gijón inscritos en el registro del paro, cifra que supone 1.012 desempleados menos que los 15.660 de 2024. El porcentaje de descenso del paro en el concejo fue mayor el año pasado entre las mujeres que entre los hombres, aunque se sigue manteniendo la brecha de género, y por sectores destacó especialmente la reducción del desempleo en el de la construcción.

Las estadísticas de paro en Gijón del año pasado se enmarcan en la evolución positiva a largo plazo de este indicador. Así, la cifra de 14.648 inscritos como desempleados en Gijón en las oficinas del Servicio Público de Empleo de Asturias son la mitad de los 30.203 que había en 2012, que fue el año con mayor nivel de desempleo en la ciudad desde el estallido de la crisis del ladrillo en 2008. Desde 2012, la tendencia ha sido la reducción, año a año de las cifras de paro en la ciudad. La única excepción fue 2020, debido al impacto en la economía del covid. La tendencia volvió a recuperarse en 2021, que mejoró las cifras anteriores a la pandemia.

El retroceso del paro en un 6,26% en Gijón en 2025 está muy por encima del 3,73% de media del conjunto de Asturias, que acabó el año con 1.983 parados menos que en 2024. También supera la media nacional, que fue del 5,94%, con 152.048 parados menos.

Por sexos, el descenso del paro en Gijón el año que acaba de terminar fue mayor entre las mujeres –con una mejoría del 7,62%– que entre los hombres (con una mejoría del 4,8%). Aún así, persiste la brecha de género y el desempleo en Gijón sigue afectando más a las mujeres que a los hombres, con 1,39 mujeres desempleadas por cada varón: 8.510 féminas por 6.138 hombres.

Por franjas de edad

Por franjas de edad, los 9.234 desempleados de 45 años en adelante representan el 63,04% del total de los de Gijón. Los 1.902 parados menores de 30 años son el 12,98%, y los 3.512 parados con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años representan el 27,97% del total.

La comparativa con 2024 también muestra que el retroceso del desempleo en términos relativos ha sido menor cuanto mayor es el tramo de edad. Así, el descenso del paro fue del 8,07% entre los menores de 30 años; del 7,04% en la franja de 30 a 44 años y del 5,9% entre los desempleados entre 45 años y la edad de jubilación.

Por sectores, el grueso del desempleo en el concejo se concentra en el sector servicios, del que proceden 11.157 de los 14.648 parados totales del concejo gijonés. Le siguen el sector de la construcción, con 991 parados; el de la industria, con 979 parados y la agricultura y la pesca con 140 personas inscritas en las listas del paro. En términos relativos destaca la evolución en el sector de la construcción, donde el descenso de 101 parados en 2025 respecto a 2024 implica una mejoría del 9,25% entre un año y otro.

En el sector servicios el paro se redujo el año pasado en 702 personas, lo que supone un 5,92%. En la industria el descenso fue del 4,95%, que es lo que representan los 51 parados menos en ese sector. En el sector primario, el año pasado se cerró con 20 parados menos que el precedente: un 12,5% menos. En cuanto a los 1.381 demandantes de su primer empleo al finalizar 2025, son 138 menos que el año anterior, esto es, un 9,08% menos que un año antes.

Uno de cada cinco parados de largo son trabajadores sin cualificación (3.266, que representan un 22,30% del total de desempleados ), nivel similar al de 2024. Por nivel de estudios, seis de cada diez parados gijoneses no han cursado más allá de la educación obligatoria. El retroceso global del paro en Gijón en 1.012 personas al cierre de 2025 se dio en un año en el que en el concejo se firmaron un total de 70.657 contratos de trabajo. De ellos, 58.704 contratos se corresponden con el sector servicios, 8.697 con la industria, 3.010 con la construcción y 246 con la agricultura y pesca.

El mes del año con un mayor número de contratos fue el de julio, con 8.093 rubricados, mientras que el de febrero, con 4.744 fue el mes en el que menos contratos se firmaron el año pasado. El aumento de las contrataciones en el sector servicios se notó en especial en verano.