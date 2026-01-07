Balance de la Navidad en Gijón: "éxito del modelo" para el gobierno local, "positivo" para comercio y hostelería, y quejas de la oposición por no adelantar la cabalgata

La Navidad se despide y Gijón deja atrás unos "días mágicos", con unas calles "llenas de ilusión" que "reafirman el éxito de un modelo que premia la tradición y la emoción de pequeños y adultos". Así se expresó ayer Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Festejos. Era la jornada posterior a una cabalgata de Reyes Magos pasada por agua, si bien la lluvia no impidió a miles de gijoneses desafiar el chaparrón para agasajar a Sus Majestades. Desde buena parte de la oposición cargaron contra la decisión de mantener el horario del recorrido, afeando "rigidez organizativa e inadaptación" y lamentando que la cita quedó "deslucida". Y desde el Ayuntamiento transmitieron que adelantarla hubiese tenido consecuencias, como acortar la recepción a los niños en la Casa Consistorial o cancelar la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar al Sanatorio Marítimo. "Se entendió que no se hubiera sido justo dado que la cabalgata se iba a poder celebrar sin problema a pesar de haber lluvia en ciertos tramos", justificaron fuentes municipales.

Estas mismas fuentes subrayaron que, en la ciudad, "los Reyes Magos tienen una agenda de compromisos y actividades muy superior a la de otros municipios". Más allá de eso, el gobierno local celebró una Navidad "que consolida Gijón como una de las ciudades del país con mejor programación y mayor afluencia de público". Jesús Martínez Salvador reivindicó, por ejemplo, la asistencia a las "Pequecampanadas" y a Nochevieja. "Volvieron a llenar la plaza Mayor con un ambiente espectacular", indicó el concejal, que asimismo festejó que la gala de Año Nuevo "abarrotó el teatro Jovellanos". Como "un éxito notable" calificó el recibimiento a los Reyes Magos y la cabalgata, que partió de Viesques.

Oliver Suárez, presidente de Divertia, destacó sobre la cabalgata que "la asistencia en un día laborable fue máxima, a pesar de las condiciones meteorológicas que hicieron más complejo el trabajo de producción". "La implicación del equipo, así como la coordinación y ayuda de todos los servicios municipales involucrados, ha sido fundamental para que las actividades se desarrollaran con normalidad y seguridad", afirmó Suárez, que también resaltó "la extraordinaria acogida de las propuestas, tanto de calle como del teatro Jovellanos", durante la campaña. "Desde ya ponemos la vista en la próxima Navidad con el objetivo de seguir mejorando e innovando para continuar ofreciendo una programación a la altura de lo que esperan y merecen los gijoneses", sentenció el presidente de Divertia.

La vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, manifestó que "estamos consiguiendo que la ciudad sea un destino atractivo durante el periodo invernal tanto para visitantes como para el propio público local", señaló Pumariega, quien ensalzó que "hemos vivido una Navidad con muy buen ambiente que ha contribuido a dinamizar la ciudad, reforzando la actividad en el comercio, la hostelería y el sector turístico, con las calles repletas gracias a la amplia oferta pensada para todos los públicos con propuestas familiares, culturales y de ocio". La Vicealcaldesa reivindicó el tirón del encendido de las luces, la Ruta de los Belenes o Mercaplana, "citas imprescindibles", apuntó.

Sobre la cabalgata de Reyes, Pumariega proclamó que fue "un día muy especial, que ilusiona tanto a los más pequeños como a los mayores". Y en el que se vivieron "momentos llenos de magia y emoción". "Desde el equipo de gobierno ya tenemos la vista puesta en la Navidad de 2026 para que sea aún más especial, tradicional y de referencia", culminó Ángela Pumariega.

"La Navidad en Gijón demuestra que todo aquello que depende de la ciudadanía se vive, se comparte y se disfruta", comentó la portavoz socialista Carmen Eva Pérez. En esa loa iba implícita una crítica. "Lo que el Ayuntamiento debería liderar se encalla", subrayó la socialista, que puso el foco en la cabalgata. "El gobierno omitió los avisos de la AEMET y los niños no pudieron disfrutar de la cabalgata de Reyes como sí lo hicieron en otras ciudades de nuestro entorno donde adelantaron sus desfiles", explicó.

"Iluminación concentrada"

Para Alejandro Farpón, edil de IU, la Navidad ha combinado luces y sombras. "Ha transcurrido sin grandes sorpresas ni cambios, con una cierta continuidad que, en líneas generales, colma las expectativas de los gijoneses", aseveró Farpón, que aplaudió el "éxito" de Mercaplana o la cabalgata. En cuanto a áreas de mejora, mencionó la organización de la recepción de los Reyes en el Ayuntamiento. "En pleno invierno no se puede tener a los niños y sus familias pasando frío en la calle durante horas", recalcó el concejal de IU, que propuso asimismo retrasar el fin de fiesta de Nochevieja en la plaza Mayor y afeó que "la iluminación, una vez más, se concentra demasiado en el centro olvidando los barrios de la ciudad".

En la decoración hizo hincapié Olaya Suárez, portavoz de Podemos. "Fueron objeto de quejas constantes: por fallos técnicos, porque se apagaban en un montón de puntos de la ciudad y por la poca presencia de las mismas en los barrios frente a la saturación en el centro", sostuvo Suárez. Sobre la cabalgata, la portavoz de la formación declaró que quedó "deslucida por el clima". "Habría sido mejor anticiparla como hicieron otros pueblos y ciudades de Asturias", apostilló. "Los gijoneses mantenemos al alza el espíritu navideño superando la propuesta hecha desde el Ayuntamiento", manifestó, por su lado, Sara Álvarez Rouco, portavoz municipal de Vox, que coincidió en reclamar más iluminación festiva en los barrios y tildó de "triste y limitado" el mercado navideño de Begoña. Sobre la cabalgata, Álvarez Rouco reprochó la "rigidez organizativa e inadaptación absoluta a las circunstancias meteorológicas".

¿Y qué balance hace la hostelería de estas fechas? Pues Ángel Lorenzo, presidente de la patronal Otea en Gijón, definió la campaña navideña como "positiva". "Ha habido un número de clientes similar al del año anterior, aunque con un gasto medio más contenido", detalló Lorenzo. Respecto a las dinámicas, "se ha observado un aumento considerable de las comidas frente a las cenas, lo que ha impulsado con fuerza el fenómeno del tardeo", describió. En ese sentido, Ángel Lorenzo insistió en que "es una tendencia que claramente gusta al público y todo indica que ha llegado para quedarse". Además, desde el sector "ser percibe un crecimiento del turismo navideño, favorecido en gran medida por los puentes de Navidad, Nochevieja y Reyes", completó el presidente de la patronal.

Las ventas, en fechas clave

Turno del comercio. Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes, aseguró que hubo "una clara concentración de las ventas en las fechas clave, especialmente en los días previos a Nochebuena y Reyes". "Los comerciantes han percibido una buena afluencia de público en esos momentos, con calles animadas y un ambiente favorable para la compra, lo que permitió cerrar el periodo navideño con un balance satisfactorio", declaró Clavijo, que, respecto a la cabalgata, apuntó que, pese a la lluvia, "la presencia de muchas familias en la calle y el ambiente festivo generaron movimiento en el centro y en los principales ejes comerciales, favoreciendo las compras de última hora y reforzando la conexión entre ciudad, ocio y comercio local".

"El ambiente en la calle fue evidente", afirmó Manuel Cañete, presidente de la Federación de asociaciones vecinales de la zona urbana (FAV), sobre la Navidad gijonesa. "Estuvo fenomenal, bien organizado y con muchísimo ambiente; y la decoración, muy guapa", completó Miguel Llanos, presidente de la Federación de asociaciones de vecinos rurales "Les Caseríes".