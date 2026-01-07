La curiosa forma en la que la policía descubrió el delito: condenada una gijonesa en Galicia a tres años de cárcel por tráfico de droga
La Policía Nacional encontró coca en la casa de la procesada tras recibir una llamada de aviso de que se había colado dentro de la vivienda un individuo
Llamativa condena por tráfico de drogas para una gijonesa afincada en La Coruña. La mujer deberá cumplir tres años de cárcel, los mismos que su pareja, un hombre de nacionalidad colombiana, después de que reconociera ante un juzgado gallego que, efectivamente, vendía cocaína. Lo curioso del caso es cómo se destapo todo ya que, según consta en los hechos probados de la sentencia, la Policía Nacional localizó el punto de venta después ser avisados de que una tercera persona se colaba en la vivienda de la pareja condenada por una ventana.
Los hechos se remontan al pasado 20 de octubre de 2024 y fueron juzgados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de La Coruña el 30 de octubre del año pasado. Inicialmente, la Fiscalía pedía para la pareja la pena de cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública por venta de sustancias que causan grave daño contra la salud. Los acusados, en su calificación de los hechos, pedían la libre absolución. Si bien, la vista oral no llegó a celebrarse ya que una vez que llegó la misma los dos procesados reconocieron los hechos logrando así una sentencia de conformidad. Deberán cumplir tres años de prisión por tráfico de drogas.
La sentencia explica en sus hechos probados que el citado 20 de octubre de 2024 hubo una intervención policial en el domicilio de la pareja. Agentes de la Policía Nacional fueron avisados de que una tercera persona se estaba colando en la vivienda de los dos procesados por una ventana y por eso acudieron al lugar de los hechos.
Los policías pudieron entrar en la casa y detuvieron a dicha persona, un hombre, la cual nada tuvo que ver en el proceso judicial que terminó en la condena. Los agentes comprobaron si había otras personas que hubieran entrado en la casa o si había alguien que pudiera estar en peligro. Si bien, lo que encontraron fue la droga. Según consta en la sentencia, "a simple vista" pudieron comprobar que en una de las estancias había lo que "podían ser estupefacientes".
Para cumplir con el procedimiento, los policías salieron de la casa y pidieron orden judicial para registrarla. La pareja acusada y luego condenada no se encontraba en ese momento en la vivienda, pero luego sí acudió. Los agentes no los dejaron pasar. Tras tener el visto bueno del juzgado para entrar en el piso, los policías encontraron 42,154 gramos de cocaína y 2,45 gramos de MDMA, así como "efectos y elementos para la preparación y venta de estas sustancias tóxicas", tales como básculas de precisión, tijeras y recortes de bolsas de plástico.
