Gijón liderará un proyecto Erasmus+ de movilidad juvenil para jóvenes desempleados con 35.636 euros de financiación europea

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la concejalía de Empleo, liderará un nuevo proyecto de movilidad juvenil dentro del programa Erasmus+, tras obtener una financiación europea de 35.636 euros. La iniciativa, denominada INCREDS (Innovation, Creativity and Digital Skills for Young People), tendrá una duración de seis meses, entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2026, y estará dirigida a jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años.

El proyecto, ha sido uno de los mejor valorados de la convocatoria, con 87 puntos, una puntuación muy superior a la media. El Ayuntamiento de Gijón actuará como entidad coordinadora, en colaboración con el Ayuntamiento alemán de Oberhausen, con el objetivo de ofrecer a los participantes herramientas prácticas para mejorar su acceso al mercado laboral.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación Ángela Pumariega, subrayó que “apostamos por proyectos que generen oportunidades reales, especialmente para jóvenes que se encuentran en situación de desempleo o con mayores dificultades de acceso al mercado laboral”.

Formación práctica y mirada europea

INCREDS está orientado especialmente a jóvenes no estén cursando estudios ni trabajando (jóvenes NEET), un colectivo que suele enfrentarse a carencias formativas, falta de experiencia o desconocimiento de alternativas laborales. El programa apuesta por reforzar el espíritu emprendedor, la creatividad, la capacidad de comunicación y el trabajo en equipo, así como por mejorar el manejo del inglés en contextos profesionales y el desarrollo de competencias digitales vinculadas a la innovación.

Pumariega, señaló que "INCREDS será una excelente oportunidad para Gijón y para nuestros jóvenes, porque combinará formación, movilidad internacional y mejora de la empleabilidad, tres ejes clave de nuestra política de empleo".

Está previsto que se realicen dos encuentros presenciales, uno en Gijón y otro en Oberhausen, con la participación de diez jóvenes y dos responsables por ciudad. Todos los gastos derivados de los desplazamientos, la estancia y las actividades estarán cubiertos por el programa europeo.

Una oportunidad para jóvenes con menos recursos

Desde el Ayuntamiento se destacó también el valor añadido de la experiencia internacional, no solo como formación técnica, sino como herramienta de crecimiento personal. “La dimensión europea de este proyecto permitirá a los participantes ampliar su mirada, adquirir nuevas competencias y conectar con realidades laborales distintas, algo fundamental para su futuro profesional”, apuntó Pumariega, quien remarcó la importancia de seguir aprovechando los fondos europeos para desarrollar políticas de empleo con impacto directo.