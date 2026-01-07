Las ideas que gustan a vecinos y comerciantes para dar uso a la vieja comisaría de Gijón, y las que rechazan de plano: "Notamos más inseguridad"

Donde antes el ruido de las patrullas y el trasiego de agentes de la antigua comisaría de la Policía Local marcaba el pulso del barrio, hoy impera la calma en la calle San José. Desde que el 31 de septiembre de 2025 se inaugurase la nueva jefatura del cuerpo junto al Palacio de Justicia, la anterior dotación de los años treinta aguarda una nueva vida. Entre las propuestas que plantean desde el Ayuntamiento, está que el edificio sea sede de asociaciones del ámbito sociosanitario, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Los comerciantes y vecinos dan su visto bueno a dicho uso y consideran que "dará vida al barrio", pero rechazan de plano acoger centros de menores no tutelados ("menas") o de atención a drogodependientes. Además, señalan haber notado un "aumento de la inseguridad" tras la marcha del centro policial.

"Es un uso muy bueno, es como lo que hay en Viesques, lo del ELA. Que haya otro sitio en Gijón donde ayuden a más gente que por desgracia está enferma sería muy bueno y también para esta zona", reflexiona Mario Rico, socio de los locales El Jardín y El Olivo, que se encuentran justo enfrente de la antigua jefatura. Gema Villoslada, que atiende tras la barra del segundo de estos bares, recuerda que el edificio es "patrimonio" y que su ubicación céntrica debería aprovecharse para dar vida a la calle San José. "Para que esté cayéndose o abandonado, mejor que se use para ayudar a gente", apuntan Naomi Suárez y Rebeca Díaz, clientas que en ese momento estaban en una de las mesas del local.

Mario Rico y Patricia Fernández, en la cafetería L’Atalaya. / Marcos León

"Se nota muchísimo la falta de movimiento. Antes vendía seis kilos de café al día y ahora apenas llego a los dos", lamenta Fior de León, del café Luthier, un establecimiento también de la calle San José. La pérdida de los tres turnos de agentes se ha notado en la hostelería, según se desprende de las palabras de la mujer. Por ello, la idea de transformar la vieja sede en un "hotel de asociaciones" es un balón de oxígeno, para que "la calle no se muera".

Sin embargo, el consenso se rompe respecto a otras ideas que en algún momento han sonado, aunque nunca desde entes oficiales. En el barrio existe un temor palpable de que el inmueble pueda acabar albergando un centro de menores no acompañados o de destinarse a dar atención a drogodependientes. "Lo que opinamos comercios y vecinos es que no queremos maleantes por la zona", sentencia Mario Rico con contundencia. "Se oyó que podría ser para toxicómanos y eso aporta inseguridad. Si nos traen eso, después de haber tenido siempre aquí a la policía, nos pondremos en pie de guerra", advierte.

Fior de León, en el establecimiento café Luthier. / Marcos León

A ello se sumaría que la marcha de los agentes ha dejado al barrio "vulnerable", indica la socia de Rico, Patricia Fernández. La hostelera, favorable al hospedaje de asociaciones sociosanitarias, pero también tajante en su negativa respecto a los otros dos usos, relata incidentes recientes que han obligado a los negocios a no pecar de cautela. En su caso, al menos, a "doblar las medidas de seguridad" en las entradas y salidas de los turnos. "A una de nuestras camareras la siguieron para intentar robarle y ya han entrado en comercios de la zona", alerta.

Dejando a un lado estos miedos, los vecinos coinciden en que la "parálisis" no es una opción y que la vieja dotación debe aprovecharse en favor de la ciudadanía.