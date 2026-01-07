La Navidad acaba, pero la gripe todavía no afloja en Gijón: el domingo y el lunes las Urgencias de Cabueñes estuvieron "colapsadas"

Aunque la variante K de la gripe A tardó más en circular por Asturias que por otras comunidades españolas, su impacto ha derivado en que la región también haya sufrido la "peor ola de gripe de los últimos años", según los profesionales sanitarios de los hospitales de la ciudad, que ayer cerraron una Navidad "dura". El pico de las infecciones respiratorias se ha producido, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, en las últimas jornadas de las fiestas navideñas, una situación que conlleva que en los hospitales gijoneses esperan "estar a tope" durante toda esta semana.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias confirmó el 27 de noviembre que la nueva variante de la gripe A, que no es necesariamente más grave pero sí más contagiosa, ya estaba circulando por la región. A mediados de diciembre, la sanidad pública gijonesa ya se estaba preparando para un pico de gripe que se estimaba para las Navidades. En el Hospital de Cabueñes, en aquellos momentos todavía no se alcanzaban los 400 pacientes. Tampoco se superaba esa cifra en el cierre de 2025, cuando se había detectado una importante bajada de los ingresos, llegando a haber menos de 350 personas hospitalizadas en planta. El impacto de la gripe A y de otras infecciones respiratorias comenzó a incrementarse después de Nochevieja.

Desde el inicio de 2026, los datos empezaron a crecer a diario y desde el personal señalaron que este lunes se había llegado al que esperaban que fuese el pico de la gripe. En total, el Hospital Universitario de Cabueñes amaneció el 5 de enero con 460 pacientes ingresados en planta y 11 en la UCI.

Esos datos son los más altos que se recuerdan en el principal centro sanitario de la ciudad "desde hace muchos años", según los profesionales, quienes aseguraron que esa situación conllevó que las Urgencias llegaran a estar "desbordadas". "Están siendo días muy malos. Hay pacientes que no podemos subir a planta porque ya están todas las camas llenas", remarcaron.

Tanto en los hospitales gijoneses como en los centros de salud de la ciudad confían en que la gripe ya comience a aflojar, como está ocurriendo en otras comunidades autónomas. En cambio, por el momento, la situación continuó siendo "complicada" este martes.

Por ello, aunque las fiestas hayan llegado a su fin, los sanitarios siguen destacando la recomendación de acudir con mascarilla a los hospitales y centros de salud. Asimismo, Salud ha aconsejado desde el impacto de la gripe que quienes tengan síntomas respiratorios que tomen medidas de prevención para evitar la transmisión de los virus. Otra de las pautas en las que hace hincapié Salud es el uso de pañuelos desechables, lavar las manos con frecuencia y estornudar en la flexión del codo para no contaminar las manos.

Una avería informática

En un contexto difícil como el de las últimas jornadas, los profesionales del Hospital Universitario de Cabueñes, además, tuvieron que hacer frente a una extensa avería que afectó a la red sanitaria pública de Asturias. Debido a la caída del sistema informático "Selene", los médicos tuvieron que volver a hacer recetas e historias clínicas "en papel y a mano", según relataron a este periódico. Ese falló, explicó la Consejería de Salud, comenzó el domingo sobre las 16.00 horas y quedó resuelto a las 20.45 horas. En el Hospital de Cabueñes, al igual que en el resto de los centros de la región, se activaron los planes de contigencia.

Tanto el domingo como el lunes fueron dos de los días de la Navidad en las que las Urgencias de Cabueñes estuvieron "colapsadas". En el Hospital de Jove, por otro lado, también confirmaron que la gripe había ido generando una mayor cifra de ingresos.

Salud adquiere un equipo para Cirugía de Cabueñes

El Servicio de Salud del Principado de Asturias ha licitado en 120.395 euros, IVA incluido, el suministro, instalación y puestas en funcionamiento de un equipo ultrasónico de alta gama, para el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Cabueñes. El que se va a adquirir es un aparato diseñado para exploraciones abdominales, suelo pélvico, anorectales, endoanales y también para su uso en procedimientos intervencionistas. Además, este equipo ultrasónico de alta gama dispondrá de procesado de imagen en tiempo real, con alta resolución. Por otro lado, el ruido que generará el ventilados del equipo no deberá superar los 38 decibelios. Entre los requisitos que se establecen en la licitación, también está que el equipo disponga de una capacidad para almacenar más de 40.000 imágenes y conectividad inalámbrica integrada, entre otras funciones. Además del equipo en sí, en la licitación también se incluyen cuatro sondas para los distintos tipos de exploración que se hará a los pacientes. Las ofertas se podrán presentar hasta el 23 de enero.