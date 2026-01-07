Los Reyes Magos visitan Somió
Pese al baño de multitudes que los Reyes Magos se dieron este lunes con todos los gijoneses, quisieron reservar un hueco para visitar a los niños y niñas del catecismo de la iglesia de San Julián de Somió en la jornada de ayer, antes de su regreso a Oriente. Durante el encuentro, sus Majestades tuvieron oportunidad de dialogar y retratarse con los pequeños de la parroquia, como refleja la fotografía. En el acto hubo lugar para el festejo, la música y para efectuar la entrega de los premios del concurso de belenes local.
