Último día de la pista de hielo del Solarón y del mercado de Begoña

Gijón podrá disfrutar este miércoles por última vez de algunas de las actividades más destacadas de la Navidad, como la pista de hielo del Solarón y el mercado de Begoña.

"Inverland", el paraíso navideño instalado en el Solarón abrirá hoy de 10.00 a 22.00 para poner el broche a una Navidad en la que ha contado con la pista de hielo, así como con la de trineos, el tren navideño, el "Christmas jumping" y los "renos voladores", la gran novedad de esta edición de "Inverland", un evento impulsado por la empresa granadina Multiocio y Gestión que ya está asentado en las fiestas navideñas de la ciudad.

En el paseo de Begoña seguirá estando activo hoy el mercado navideño, por el que han pasado miles de vecinos y visitantes para disfrutar de los puestos de artesanía y atracciones con los que cuenta el mercadillo. Además, también estará abierto de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas el tradicional carrusel infantil y la noria del paseo de Begoña.