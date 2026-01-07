Víctor Manuel Rodríguez Blanco, presidente de los Antiguos Alumnos presenta un nuevo libro: "La Inmaculada destaca por inculcar capacidad de liderazgo"

El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio de la Inmaculada, Víctor Manuel Rodríguez Blanco, presentará en el Paraninfo del centro educativo el próximo lunes, a las 20.00 horas, el libro "Colegio de la Inmaculada y Compañía de Jesús. Historias y curiosidades". Se trata de la cuarta obra que Rodríguez Blanco lanza sobre un colegio del que se siente orgulloso.

¿Por qué decidió escribir este libro?

A lo largo de más de diez años fui hablando con muchos alumnos y me fueron transmitiendo sus vivencias colegiales. Entonces, eso me llevó a ir recopilando una serie de datos. Por un lado, me centré en los testimonios que ellos me contaban y, por otro, en las preguntas que ellos mismos se hacían. Algunas de ellas eran sobre las vidrieras o sobre de qué año es la Virgen Inmaculada de la iglesia, por ejemplo. A esas cuestiones intenté buscarle las respuestas y con todo eso, hilado con un hilo narrativo, fue de donde salió el libro.

¿Qué décadas abarca?

No es un libro de historia, sino de historias, por lo que no es un libro que vaya cronológicamente desde el inicio del colegio hasta ahora. No obstante, sí que abarca todas las décadas de actividad de forma transversal.

¿Está satisfecho con el resultado del proceso de creación?

Sí, porque creo que se ha logrado reunir en un único documento mucha información. Además, todo está narrado de una manera sencilla y amena que facilita la lectura. Y su interés recae en que se dan pinceladas de determinados aspectos de la vida colegial, por lo que para los antiguos alumnos del colegio va a ser entrañable poder leerlo. Es una obra que tiene carácter emotivo y de añoranza y que cuenta con algún tinte histórico para poder seguir mirando al futuro conociendo el pasado.

¿Con cuántos testimonios ha contado?

Han sido muchos. Algunos los he incluido de manera directa y a otros no, pero en total han hecho aportaciones más de 250 personas.

¿Puede avanzar algunas de las curiosidades que aparecen en el libro?

Sí, solo algunas. Una de ellas es que la Inmaculada que tenemos en el jardín tiene una imagen gemela que el mismo escultor (Manuel Álvarez Laviada) hizo en Pamplona. Eso es algo que muy poca gente sabe. Otra de las curiosidades es el papel de los Jesuitas en los estudios de la luna y que "jesuitas" también da nombre a un pastel que se hace en el País Vasco. El resto, mejor que las descubran leyendo el libro (risas).

¿Qué relevancia ha tenido el colegio para la historia de Gijón?

La presencia de los Jesuitas a lo largo de los siglos en Asturias y en Gijón siempre dejó una impronta importante a nivel social. Se puede ver en lo que es el Hogar de San José o el Revillagigedo y también en el colegio de la Inmaculada, donde se ofrece una formación académica integral. En este centro se ha formado a una gran cantidad de alumnos que después han destacado en distintos campos. Entonces, eso es una muestra de cómo se inculca allí la capacidad de liderazgo financiero y una forma de ver la vida desde la vocación de dar servicio a los demás.

¿Cómo ve el centro en la actualidad?

El colegio siempre se ha sabido adaptar a los cambios. En las últimas décadas se ha ido modernizando y ha añadido libros electrónicos, por ejemplo, entre otra serie de avances que se incorporaron a la enseñanza. Todo ese cambio, sin olvidar la tradición educativa que tienen, hace que se haya modernizado y se esté modernizando constantemente con los últimos avances. Es un colegio que mantiene su esencia, pero a la vez que mantiene su esencia, cuando recorres los pasillos del colegio ves que hay cosas que han cambiado y que se modernizan para estar a la vanguardia.

¿Qué futuro le augura?

Muy bueno. Sigue ofreciendo esa formación integral para formar personas competentes, conscientes, con sentido crítico, comprometidas y siempre al servicio de los demás.

¿Qué papel juegan en la actualidad los Jesuitas en la ciudad?

Es cierto que está habiendo un problema al haber menos vocaciones. Entonces, las comunidades están disminuyendo en el número de integrantes. De hecho, eso hizo que se cerraran las de la Inmaculada y la de El Natahoyo. Ahora mismo, todos los Jesuitas residen en Oviedo. Pero eso, lejos de que se pueda considerar un hándicap, ha llevado a la Compañía de Jesús a apoyarse cada vez más en laicos comprometidos que comparten sus principios y que continúan la labor.

Pese a esta situación, ¿cree que los Jesuitas siguen teniendo el mismo peso en la ciudad al contar con el colegio?

Sí, sí. Eso aquí siempre va a permanecer. Este colegio es de los más antiguos de los Jesuitas en España y el más antiguo de toda Asturias. Entonces, es un centro educativo que tiene mucha tradición y que está muy demandado a la hora de las admisiones. Eso quiere decir que la gente sigue apostando por este tipo de educación.

¿A dónde irán destinados los beneficios que se obtengan con el libro?

Todos van a ir para la Fundación Hogar de San José. Ni la asociación, ni yo como autor, vamos a recibir nada. El libro se va a poder comprar por primera vez en la propia presentación y, después, estará disponible en la librería Magazín.

¿Echa de menos la actividad del coro de la Asociación de Padres?

Mucho. Cada vez que hay celebraciones o cuando nos encontramos siempre recordamos lo que hemos vivido. Lo bueno es que siempre estaremos vinculados al centro.