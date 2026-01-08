"Los agentes comerciales son un pilar básico para nuestra ciudad", señala Moriyón en el centenario de su Colegio

La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, calificó este jueves al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón, durante su Día del Centenario, de "pilar básico e irrenunciable para la actividad económica en nuestra ciudad y en el Principado de Asturias", durante el acto que dio inicio a la conmemoración de su centenario. Calificó como "Irrenunciables, muy necesarios" a los agentes comerciales y señaló que el Ayuntamiento continuará trabajando en el apoyo a este colectivo de trabajadores autónomos. Gijón cuenta con 758 agentes comerciales colegiados. Este año han organizado varios actos con motivo del centenario del Colegio.

Un apoyo que previamente había solicitado de las distintas administraciones el presidente del Colegio, Carlos Rato, quien señaló que hay un problema de relevo generacional en la profesión, ante lo que "llevamos reclamando desde hace 13 años que se articulen módulos de formación para ese relevo generacional. Porque al final es una profesión que al día de hoy tiene un muy buen recorrido económico y tiene unas posibilidades de todo lo que le reclama la gente. Es decir, que puedes conseguir la vida familiar, la integración de la mujer en el mundo laboral y al final un agente comercial, percibe unos ingresos bastante grandes en función de su trabajo", señaló. También pidió que las administraciones faciliten a los agentes comerciales, profesionales autónomos, "las herramientas que unos asalariados pueden tener".

La Alcaldesa y el concejal de relaciones institucionales, Jorge González Palacios, participaron en el acto del Día del Centenario, en la sede colegial, junto al director de la oficina principal de Correos en Gijón, David Osorio, al secretario del Grupo Filatélico El Texu, Eugenio Herrero y al geógrafo Rafael Suárez-Muñiz, autor de un libro sobre el centenario del colegio.

En el acto se presentó el sello conmemorativo que ha hecho Correos para la ocasión, con 600 unidades, parte de las cuales se incluyen en cada ejemplar del libro del centenario y otras se pueden adquirir en la sede del Colegio. Allí también se ha habilitado una estafeta de correos en la que se plasmará el matasellos conmemorativo, que reproduce el cuño que empleaba en sus documentos oficiales el Colegio en los años 30 del siglo pasado, los más antiguos que conserva esta institución fundada en 1926.

Archivo

La documentación histórica que se conserva en el Colegio fue una de las cosas que más llamó la atención a la Alcaldesa. Sobre ese archivo, Carlos Rato explicó que desde sus inicios el Colegio mantiene un registro de todas sus actividades. "Es muy emocionante poder ver una serie de documentos que datan de los finales de los años 30 y principios de los 40 del siglo pasado, y que tienen un valor archivístico superimportante, porque forma parte de la historia de Gijón y forma parte de la historia del Principado de Asturias", señaló Carlos Rato.

Entre los documentos más antiguos se encuentran registros de 1931 o constituciones de sociedades de ese año "que es lo más antiguo, que conservamos al día de hoy en muy buen estado de conservación en el patrimonio archivo histórico aquí del colegio, que está a disposición de toda aquella gente de Gijón que quiera investigar y que quiera ahondar, con sus ancestros, con sus familiares, porque es muy emocionante y muy satisfactoria encontrarnos a abuelos y a padres, ancestros de alguna gente que ha sido agente comercial en esa actividad en Gijón", dijo el presidente del Colegio.