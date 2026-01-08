Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

AJE Asturias lanza CreActiva, un programa orientado a fortalecer y activar el ecosistema de economía creativa de Gijón

La primera jornada de esta iniciativa se presentará el próximo lunes 12 de enero a las 10.00 horas en el Edificio Cristasa

La entrega de premios AJE 2025, en una imagen de archivo

La entrega de premios AJE 2025, en una imagen de archivo

L. L.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE Asturias) presenta CreActiva, un nuevo programa orientado a fortalecer y activar el ecosistema de economía creativa de la ciudad, conectando talento local, fomentando la colaboración entre perfiles creativos y empresariales y promoviendo proyectos con impacto en la ciudad.

La iniciativa está financiada por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de Gijón Impulsa, en el marco de la convocatoria de incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del Municipio de Gijón 2025, y busca posicionar Gijón/Xixón como ciudad creativa mediante acciones de formación, mentoría, cocreación y visibilidad para emprendedores y profesionales del sector.

La presentación oficial y primera jornada del programa tendrá lugar el próximo lunes 12 de enero a las 10h en el Edificio CRISTASA (Avda. Argentina, 132).

El encuentro reunirá a perfiles creativos de distintos ámbitos —como diseño, marketing digital, cultura o tecnología creativa— junto a representación institucional.

Gijon CreActiva

Gijon CreActiva / LNE

CreActiva se concibe como un espacio de encuentro y trabajo colectivo en el que se conectan personas, disciplinas y visiones diversas para identificar retos de la ciudad y explorar soluciones innovadoras desde una lógica colaborativa y multidisciplinar. El programa se desarrollará a través de distintas acciones presenciales y online desde enero hasta el 23 de abril.

La jornada inaugural comenzará con una bienvenida institucional a cargo de Luis Díaz, Director-Gerente de Gijón Impulsa, y del presidente de AJE Asturias, Fran del Cid. A continuación, se presentará el enfoque y la metodología del programa y se desarrollará una dinámica estructurada que incluirá un mapa de talentos, para identificar capacidades e intereses de las personas participantes; un mapa de retos de Gijón, con el objetivo de focalizar los ámbitos y temáticas sobre los que desarrollar proyectos; y un mercado de ideas, en el que se pondrán en común propuestas y posibles líneas de colaboración. La sesión finalizará con la formación de equipos, una puesta en común y el cierre del encuentro.

El programa está dirigido a emprendedores, creadores, microempresas, pymes y personas interesadas en la industria creativa, mayores de 18 años, con preferencia para menores de 35, que residan en nuestra ciudad o tengan intención de desarrollar su actividad profesional en la misma.

Con CreActiva, AJE Asturias y Gijón Impulsa refuerzan su compromiso con el impulso del talento joven y creativo como motor de desarrollo económico y social, apostando por la colaboración público-privada y por una ciudad que innova desde las personas. El programa nace con el objetivo de generar conexiones reales, proyectos viables y nuevas oportunidades para el ecosistema creativo de Gijón/Xixón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  2. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay
  3. Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
  4. La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
  5. Primeras reacciones en Gijón a la caída de Maduro: de la 'esperanza' de la comunidad venezolana a una manifestación 'en repulsa a la agresión
  6. El túnel de El Llano, uno de los accesos clave a Gijón, vuelve a lucir con pintadas y destrozos: no ha pasado ni medio año de su reforma
  7. Gijón vibra en la plaza Mayor, abarrotada para dar la bienvenida al 2026: 'Le pedimos salud, felicidad y trabajo
  8. El pequeño Mael se prepara para el cole tras unas vacaciones de diez

La exposición “Asturies de l’A a la Z” abre el año cultural en el Antiguo Instituto de Gijón: “No podemos olvidar la importancia en la normalización lingüística”

La exposición “Asturies de l’A a la Z” abre el año cultural en el Antiguo Instituto de Gijón: “No podemos olvidar la importancia en la normalización lingüística”

Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

El llamativo barco que se refugió en El Musel por el temporal y se ve desde varios puntos de Gijón

El llamativo barco que se refugió en El Musel por el temporal y se ve desde varios puntos de Gijón

La XI Semana Mágica de Gijón se consagra como referente y atrae a 17.000 espectadores

La XI Semana Mágica de Gijón se consagra como referente y atrae a 17.000 espectadores

El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa "Cifras y Letras": "He cumplido un sueño"

El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa "Cifras y Letras": "He cumplido un sueño"

Ayudas municipales y un plan de acción: las exigencias de IU para la retirada de amianto en edificios de Gijón

Ayudas municipales y un plan de acción: las exigencias de IU para la retirada de amianto en edificios de Gijón

Aparatoso vuelco de un coche en Gijón: una conductora herida que tuvo que abandonar el vehículo por sus medios

Aparatoso vuelco de un coche en Gijón: una conductora herida que tuvo que abandonar el vehículo por sus medios

Podemos reclama ampliar el parque de vivienda pública en Gijón

Podemos reclama ampliar el parque de vivienda pública en Gijón
Tracking Pixel Contents