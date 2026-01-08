AJE Asturias lanza CreActiva, un programa orientado a fortalecer y activar el ecosistema de economía creativa de Gijón
La primera jornada de esta iniciativa se presentará el próximo lunes 12 de enero a las 10.00 horas en el Edificio Cristasa
L. L.
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE Asturias) presenta CreActiva, un nuevo programa orientado a fortalecer y activar el ecosistema de economía creativa de la ciudad, conectando talento local, fomentando la colaboración entre perfiles creativos y empresariales y promoviendo proyectos con impacto en la ciudad.
La iniciativa está financiada por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de Gijón Impulsa, en el marco de la convocatoria de incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del Municipio de Gijón 2025, y busca posicionar Gijón/Xixón como ciudad creativa mediante acciones de formación, mentoría, cocreación y visibilidad para emprendedores y profesionales del sector.
La presentación oficial y primera jornada del programa tendrá lugar el próximo lunes 12 de enero a las 10h en el Edificio CRISTASA (Avda. Argentina, 132).
El encuentro reunirá a perfiles creativos de distintos ámbitos —como diseño, marketing digital, cultura o tecnología creativa— junto a representación institucional.
CreActiva se concibe como un espacio de encuentro y trabajo colectivo en el que se conectan personas, disciplinas y visiones diversas para identificar retos de la ciudad y explorar soluciones innovadoras desde una lógica colaborativa y multidisciplinar. El programa se desarrollará a través de distintas acciones presenciales y online desde enero hasta el 23 de abril.
La jornada inaugural comenzará con una bienvenida institucional a cargo de Luis Díaz, Director-Gerente de Gijón Impulsa, y del presidente de AJE Asturias, Fran del Cid. A continuación, se presentará el enfoque y la metodología del programa y se desarrollará una dinámica estructurada que incluirá un mapa de talentos, para identificar capacidades e intereses de las personas participantes; un mapa de retos de Gijón, con el objetivo de focalizar los ámbitos y temáticas sobre los que desarrollar proyectos; y un mercado de ideas, en el que se pondrán en común propuestas y posibles líneas de colaboración. La sesión finalizará con la formación de equipos, una puesta en común y el cierre del encuentro.
El programa está dirigido a emprendedores, creadores, microempresas, pymes y personas interesadas en la industria creativa, mayores de 18 años, con preferencia para menores de 35, que residan en nuestra ciudad o tengan intención de desarrollar su actividad profesional en la misma.
Con CreActiva, AJE Asturias y Gijón Impulsa refuerzan su compromiso con el impulso del talento joven y creativo como motor de desarrollo económico y social, apostando por la colaboración público-privada y por una ciudad que innova desde las personas. El programa nace con el objetivo de generar conexiones reales, proyectos viables y nuevas oportunidades para el ecosistema creativo de Gijón/Xixón.
