Aparatoso vuelco de un coche en Gijón: una conductora herida que tuvo que abandonar el vehículo por sus medios
El suceso ocurrió en la avenida Justo del Castillo en dirección a la rotonda de La Guía
Bomberos, sanitarios y hasta policía se tuvieron que desplazar esta tarde hasta la avenida Justo del Castillo, en dirección a la rotonda de La Guía, en Gijón para socorrer a la conductora de un vehículo que había volcado.
Los primeros indicios apuntan a que fue un choque fortuito con otro coche, a la altura precisamente donde se sitúa el radar de 50 km/h de esta avenida, lo que provocó que la mujer perdiera el control de su coche, dando como resultado que volcase por completo.
Hasta el lugar se trasladaron una bomba urbana con seis efectivos, un vehículo de Salvamentos con tres efectivos así como un vehículo de mando con una persona más. Una vez llegaron al sitio del accidente, comprobaron que la conductora había salido del coche por sus propios medios. Devolvieron el vehículo a su posición natural y lo dejaron a un lado después de asegurar la zona.
Por seguridad, también se procedió a trasladar hasta el Hospital de Cabueñes a la mujer del coche volcado que acudió hasta el complejo con pronóstico reservado.
