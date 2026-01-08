Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparatoso vuelco de un coche en Gijón: una conductora herida que tuvo que abandonar el vehículo por sus medios

El suceso ocurrió en la avenida Justo del Castillo en dirección a la rotonda de La Guía

Momento en el que retiran el vehículo.

Momento en el que retiran el vehículo. / Juan Plaza

Carlos Tamargo

Bomberos, sanitarios y hasta policía se tuvieron que desplazar esta tarde hasta la avenida Justo del Castillo, en dirección a la rotonda de La Guía, en Gijón para socorrer a la conductora de un vehículo que había volcado.

Los primeros indicios apuntan a que fue un choque fortuito con otro coche, a la altura precisamente donde se sitúa el radar de 50 km/h de esta avenida, lo que provocó que la mujer perdiera el control de su coche, dando como resultado que volcase por completo.

Hasta el lugar se trasladaron una bomba urbana con seis efectivos, un vehículo de Salvamentos con tres efectivos así como un vehículo de mando con una persona más. Una vez llegaron al sitio del accidente, comprobaron que la conductora había salido del coche por sus propios medios. Devolvieron el vehículo a su posición natural y lo dejaron a un lado después de asegurar la zona.

Noticias relacionadas y más

Por seguridad, también se procedió a trasladar hasta el Hospital de Cabueñes a la mujer del coche volcado que acudió hasta el complejo con pronóstico reservado.

TEMAS

La exposición “Asturies de l’A a la Z” abre el año cultural en el Antiguo Instituto de Gijón: “No podemos olvidar la importancia en la normalización lingüística”

Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

El llamativo barco que se refugió en El Musel por el temporal y se ve desde varios puntos de Gijón

La XI Semana Mágica de Gijón se consagra como referente y atrae a 17.000 espectadores

El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa "Cifras y Letras": "He cumplido un sueño"

Ayudas municipales y un plan de acción: las exigencias de IU para la retirada de amianto en edificios de Gijón

Aparatoso vuelco de un coche en Gijón: una conductora herida que tuvo que abandonar el vehículo por sus medios

Podemos reclama ampliar el parque de vivienda pública en Gijón

