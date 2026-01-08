El Ayuntamiento de Gijón/Xixón refuerza el Fondo de Capital Riesgo Gijón Invierte II con un nuevo desembolso de un millón de euros

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha aprobado un nuevo tramo de desembolso por importe de un millón de euros destinado al Fondo de Capital Riesgo GIJÓN INVIERTE II, lo que permitirá dotar al instrumento de la liquidez necesaria para continuar con su actividad inversora en startups a lo largo de 2026.

Con esta nueva aportación, el Ayuntamiento habrá completado cuatro millones de euros de los cinco millones que constituyen el capital total del Fondo, de acuerdo con el Reglamento depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Fondo GIJÓN INVIERTE II, promovido por el Ayuntamiento de Gijón y enmarcado dentro de los instrumentos de financiación a pymes de Gijón Impulsa, inició su actividad inversora a mediados de 2023 y está previsto que continúe hasta el año 2027.

La gestión y operativa del Fondo está encomendada a TORSA CAPITAL, SGEIC, S.A., sociedad gestora de entidades de capital riesgo con sede en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Con más de 20 años de experiencia, Torsa Capital ha realizado más de 100 operaciones de capitalización financiera en pequeñas y medianas empresas, tanto en el ámbito público como privado. Los proyectos analizados por la gestora son elevados para su aprobación a un Comité de Inversiones, presidido por la Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Ángela Pumariega Menéndez.

Desde el inicio de su actividad, GIJÓN INVIERTE II ha financiado un total de trece empresas locales, todas ellas en fases iniciales de desarrollo, con una inversión acumulada de 2,3 millones de euros. Aproximadamente un 40 % de esta financiación se ha materializado mediante participaciones en el capital social y el 60 % restante a través de préstamos participativos convertibles. La inversión inducida por el conjunto de empresas participadas se estima en más de cinco millones de euros, con una creación de empleo de 70 puestos de trabajo hasta la fecha.

El Fondo está orientado a la financiación de proyectos empresariales de base tecnológica, con especial atención a la I+D+i y alineados con los ejes estratégicos del Pacto Gijón Transforma: Sector Creativo, Economía Sostenible, Milla del Conocimiento y Economía Azul. En este marco, GIJÓN INVIERTE II ha apoyado compañías de sectores como la biotecnología, la moda, la economía azul, el turismo, el software, la ciberseguridad, la tecnología financiera, la energía y la ingeniería.

Además de la aportación de recursos financieros, el Fondo actúa como un instrumento de apoyo estratégico para las empresas participadas, reforzando su solvencia y liquidez, facilitando el acceso a financiación adicional e incorporando mecanismos de rigor en la gestión mediante pactos de socios, seguimiento trimestral y auditorías anuales.

El objetivo del Fondo es acompañar a las empresas durante un periodo medio de cinco años, el tiempo estimado para la maduración de los proyectos, la amortización de los préstamos participativos o la recompra de las participaciones en los casos de financiación mediante ampliaciones de capital.

Conoce más sobre el FONDO CAPITAL RIESGO PYME GIJÓN INVIERTE II