Cáritas dejará de gestionar los contenedores de ropa tras una década
Insertega y Fundación Pueblo para Pueblo se encargarán del trabajo realizado por al asociación católica, que ya ha presentado un recurso a Emulsa
Las empresas Insertega Social y la Fundación Pueblo para Pueblo, salvo sorpresa, serán las encargadas de gestionar los contenedores de ropa de los que desde hace más de una década se encargaba Cáritas. Sin embargo, la organización católica no tira la toalla y sus representantes en Asturias han presentado un recurso a Emulsa, defendiendo que en el lote reservado a centros especiales de empleo "se ha valorado la parte económica muy por encima de las cuestiones técnicas".
Hasta ahora, Cáritas ha sido la encargada de la gestión de los contenedores para la recogida de ropa y complementos en las vías de Gijón. En total, la ciudad cuenta con 69 contenedores de este tipo en la actualidad. Todas las prendas han ido destinadas por parte de Cáritas durante este tiempo a personas en riesgo de exclusión social.
Por obligación legal, Emulsa lanzó a mediados del pasado mes de mayo a concurso público el servicio para la gestión de los contenedores de ropa durante los próximos cinco años mediante un sistema de lotes. El primero de esos lotes estaba reservado a centros especiales de empleo y, el segundo, era un contrato abierto. Cáritas presentó su propuesta en ambos lotes, al igual que Insertega Social y Air Servicios Ambientales. En el segundo, el abierto, a estas tres ofertas se sumó la de la Fundación Pueblo para Pueblo. Finalmente, Emulsa adjudicó estos servicios a la firma Insertega Social en el primer lote y a la Fundación Pueblo para Pueblo en el segundo lote.
Unos meses más tarde, Cáritas en Asturias presentó un recurso a Emulsa para que se revisen las condiciones del proceso de evaluación de las propuestas del lote 1, el que se adjudicó a Insertega Social. Esta firma se compromete a la realización del servicio por un precio de cero euros por contenedor y a la instalación de 84 contenedores en total, así como de una tienda de acceso al público para venta de ropa y calzado de segunda mano. Por su parte, Pueblo para Pueblo instalará otros 50 contenedores, por lo que en Gijón pasará a haber un total de 134 contenedores de este tipo.
Cáritas presentó el recurso al considerar que algunas de las puntuaciones a su oferta "no fueron correctas" y que se tuvo en cuenta "en exceso" el apartado económico, en el que obtuvieron la peor nota. Solicitaban un precio de 7,49 euros por cada contenedor al mes, IVA aparte. Cáritas se encuentra a la espera la decisión de Emulsa sobre si decide aceptar o no su recurso. Además, según ha podido saber este periódico, en el caso de que ese recurso no se aceptara, Cáritas no descarta ir a la vía judicial.
Las claves del proceso
- Emulsa, que lanzó a concurso público la gestión de los contenedores de ropa por obligación legal, adjudicó los lotes a Insertega y a Fundación Pueblo para Pueblo. Estas firmas instalarán en Gijón, respectivamente, 84 y 50 contenedores.
- Cáritas se ha encargado de este servicio desde hace una década en Gijón. Tras la adjudicación han presentado un recurso, ya que entienden que "se tuvo en cuenta en exceso la parte del precio".
