La exposición “Asturies de l’A a la Z” abre el año cultural en el Antiguo Instituto de Gijón: “No podemos olvidar la importancia en la normalización lingüística”

El Antiguo Instituto de Gijón inaugura el año cultural con la exposición “Asturies de l’A a la Z”, una propuesta que se enmarca en el programa municipal “¿Qué cuento tienes?” y que pone el foco en la literatura infantil y juvenil como herramienta clave para la normalización lingüística del asturiano.

Durante el acto, la edil de cultura, Montserrat López Moro, que intervino en asturiano, subrayó la importancia de los libros infantiles como primer contacto informal de niños y niñas con la lengua escrita. “Cuando ese primer contacto se produce en asturiano, surge de forma natural y útil, favoreciendo su presencia en la vida cotidiana”, explicó. López Moro incidió además en que el uso temprano del asturiano contribuye a generar un vínculo emocional con la lengua y a asegurar su continuidad y vitalidad en el futuro.

La exposición, que estará presente en el Antiguo Instituto hasta el 29 de enero, parte del libro “Asturias, de la A a la Z”, creado por la ilustradora gijonesa Eva Rami, quien cuenta con formación en Magisterio, Logopedia e Ilustración por la Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid. En 2017, tras el éxito internacional de sus primeros trabajos como ilustradora, decidió unir sus dos pasiones: la docencia y la ilustración, especialmente a través del cuento infantil.

Un abecedario ilustrado lleno de identidad asturiana

El libro en el que se basa la muestra es un abecedario ilustrado, moderno y atractivo, que recoge valores, tradiciones y referentes propios de Asturias. A lo largo de sus páginas aparecen elementos como el paisaje, la identidad y el folclore, la gastronomía, la mitología, las fiestas, el Antroxu, el Diañu Burlón, la huella minera o los indianos, componiendo un recorrido visual y emocional por la cultura asturiana.

La exposición estará disponible para ser prestada a centros educativos y bibliotecas durante el curso, con el objetivo de promover la lectura y el consumo de producciones artísticas en lengua asturiana, además de potenciar la comunicación y la cooperación dentro de la comunidad educativa en materia lingüística.

Por su parte, Eva Rami agradeció la oportunidad de mostrar su trabajo fuera de las páginas de los libros. “Es la primera exposición que hago en mi vida”, confesó, destacando lo especial que resulta ver sus ilustraciones expuestas “en un sitio de lujo como este, en mi casa”.

La autora recordó que fue maestra durante ocho años y que, aunque siempre quiso dedicarse a la ilustración, las circunstancias la llevaron por otros caminos. “Volver a ese camino y ver que puedo vivir de ello, que se me dan oportunidades así, es maravilloso”, afirmó.

Rami explicó también que la exposición incorpora un juego para hacerla más dinámica, especialmente para los más pequeños. Aunque reconoció que no habla asturiano con fluidez, definió el libro como “una reconciliación” personal con la lengua. “Me he trabajado mucho las instrucciones en asturiano para que los niños sigan las reglas del juego y sea divertido”, señaló, antes de invitar al público a visitar la muestra.