Gijón exprime el cierre navideño en Begoña, la pista de hielo y el Solarón: "Han sido planes perfectos para distraernos de la rutina"

Gijón se despidió ayer de la Navidad con cierta pena, pero con la satisfacción de haber exprimido los atractivos con los que ha contado la ciudad durante estas fiestas al máximo. La pista de hielo y el resto de las atracciones del Solarón pusieron ayer el broche a estas semanas recibiendo a cientos de vecinos y visitantes. Otros optaron por acercarse a Begoña para despedirse del mercadillo conocido como Menax, que cambiará de formato desde el próximo año, incluyendo actividades culturales y abierto a tener oferta hostelera.

En el Solarón se vivieron ayer escenas que se han repetido desde finales de noviembre y que no volverán a producirse hasta las próximas Navidades. En la pista de hielo, que estuvo abarrotada desde primera hora de la tarde, no faltaron las inevitables caídas que conlleva el patinaje. "Ya he perdido la cuenta, pero habrán sido unas cuarenta caídas en este rato", confesaba Janniel Osorio, quien a sus ocho años decidió probar esta experiencia por primera vez. "Lo bueno es que no me ha sorprendido que me haya caído. Me lo esperaba bastante difícil y así está siendo", expresó el pequeño, acompañado por su padre, Kervis.

Nerea Martínez con la pequeña Carmen Gómez-Albo, en la montaña de nieve. / Juan Plaza

Ambos lucían sonrisas de oreja a oreja al poder disfrutar de unas atracciones a las que el año pasado no pudieron acudir. "Estuvimos con ganas durante todas las Navidades, pero por cuestiones de trabajo no pudimos venir", explicó Kervis Osorio, encantado con el ambiente que se genera en el Solarón cada Navidad. "Es excelente que cada año se monte esto. Es un plan perfecto para distraernos de la rutina y ya es algo clásico de la ciudad cuando llega esta época", agregó este vecino de Laviada.

Quienes también sufrieron algún que otro costalazo en la pista de hielo del Solarón fueron las hermanas Vera y Arleth, que llegaron a Gijón desde Laviana junto a Diego Muñoz y Jenifer Álvarez. "Solemos venir todos los años y no queríamos que se pasara esta Navidad sin haber aprovechado esta pista. Además, era un buen plan teniendo en cuenta que mañana ya hay que volver a las clases", afirmó Muñoz, que destacó "el montaje" de una pista configurada como un lago nevado inspirado en los Picos de Europa. "Esto es maravilloso. Y la música que ponen invita a que estemos animados. Se genera un gran ambiente", remarcó.

Por la izquierda, Pablo Fernández, Yolanda Díaz y Mariana Cavalleri, en el mercado navideño del paseo de Begoña. / Juan Plaza

"Un ambiente maravilloso"

En esa misma línea se pronunció el madrileño Alejandro Vicente, quien se encuentra en la ciudad visitando a su pareja, Andreina Mata, vecina de El Natahoyo. "Hay mucha gente, pensábamos que no nos íbamos a encontrar con tantas personas", comentó Vicente, al tiempo que Mata subrayaba el éxito que estaban alcanzando como patinadores. "No nos hemos caído hasta ahora. Esperemos que nos vayamos a casa secos", bromeó esta gijonesa.

Más allá del entusiasmo que se respiraba en la pista de hielo, durante toda la tarde también hubo quienes quisieron despedirse del tren navideño, la montaña de nieve, los "Christmas jumping" y "los renos voladores". Nerea Martínez y la pequeña Carmen Gómez-Albo optaron por tirarse desde lo más alto de la montaña de nieve. "Lo hemos pasado genial. Antes habíamos pasado por la pista de hielo y teníamos ganas de probar alguna atracción más", indicó Martínez.

Kervis Osorio con su hijo, Janniel, en la pista de hielo. / Juan Plaza

Esta nueva edición de "Inverland" en el Solarón deja satisfechos a los responsables de la empresa granadina Multiocio y Gestión, la firma que desde hace años se encarga de montar las atracciones del Solarón en Navidad. "Aquí siempre nos sentimos muy bien acogidos. La gente de Gijón nos trata muy bien", señaló Ana Martín, coordinadora de la empresa en las instalaciones de Gijón, antes de poner el foco en que "las novedades han tenido mucho éxito, aunque la pista de hielo siempre es la reina".

Por otro lado, muchos gijoneses y visitantes optaron por desplazarse a lo largo de la jornada de ayer al mercado navideño ubicado en el paseo de Begoña. Los puestos de artesanía y las atracciones recibieron a numerosos clientes hasta unos minutos antes del cierre. "El mercado ha estado muy guapo, como todos los años. Ha tenido un poco de todo", resaltaron Pablo Fernández y Yolanda Díaz, una pareja que llegó desde Viesques a Begoña para comprar en el puesto de Artesanías Maony, regentado por la argentina Mariana Cavalleri. "Se ha dado bastante bien esta Navidad. Hizo mucho frío, pero la gente ha estado animada", celebró Cavalleri. Desde el próximo año, este mercadillo se verá modificado por otro proyecto para el que el Ayuntamiento ha reservado una partida de 200.000 euros.