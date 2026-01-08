Gijón impulsa culmina 2025 con nuevos espacios, más apoyo empresarial y un liderazgo creciente en economía azul

Gijón Impulsa cierra 2025 como uno de los años más determinantes de su trayectoria, consolidando un modelo de desarrollo económico basado en la innovación, el talento y la sostenibilidad. A lo largo del ejercicio, la sociedad municipal ha reforzado su papel como motor del emprendimiento y la transformación empresarial de la ciudad, combinando nuevas infraestructuras, programas de apoyo al tejido productivo y una apuesta estratégica por sectores emergentes como la economía azul o la plateada, con la puesta en marcha su observatorio.

El año ha estado marcado por un avance significativo en la red de espacios empresariales municipales. Entre los hitos más destacados figura la puesta en marcha del Vivero de Empresas de Turismo Activo de Leorio (VETA), primer espacio especializado en turismo, deporte, naturaleza y sostenibilidad, concebido para acompañar proyectos innovadores ligados al entorno natural y al modelo turístico del futuro. A este nuevo equipamiento se suma la licitación de cinco nuevas naves nido industriales en Lloreda, destinadas a facilitar el crecimiento y consolidación de empresas productivas de nueva creación, reforzando la cadena de valor entre emprendimiento y actividad industrial.

Paralelamente, una de las infraestructuras clave del ecosistema innovador gijonés, el Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón, ha sido protagonista en 2025 con la celebración de su 25º aniversario. Esta efeméride ha servido para poner en valor un cuarto de siglo de apuesta municipal por la ciencia, la tecnología y la innovación, al tiempo que se ha avanzado en su ampliación, dando respuesta a la elevada demanda de espacios para empresas intensivas en conocimiento. El Parque se consolida así como eje vertebrador de la Milla del Conocimiento Margarita Salas y como uno de los principales polos de innovación de Asturias.

Este fortalecimiento de las infraestructuras ha ido acompañado de un impulso decidido a la estrategia Gijón Azul, orientada a posicionar a la ciudad como referente en economía azul y desarrollo sostenible ligado al mar. En 2025 se constituyó el Think Tank de Economía Azul, un espacio de reflexión y generación de conocimiento que conecta universidad, empresas e instituciones para identificar oportunidades, promover proyectos tractores y anticipar tendencias en sectores vinculados al ámbito marino-marítimo.

En este contexto, Gijón/Xixón fue sede de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), un evento de proyección nacional que reunió a representantes de parques científicos, empresas, universidades y administraciones públicas de todo el país. La conferencia reforzó el liderazgo de la ciudad en innovación costera y economía azul, y se convirtió en uno de los grandes hitos del año, alineado con la celebración del aniversario del Parque Científico Tecnológico.

El acompañamiento al tejido empresarial ha sido otro de los pilares de 2025. Gijón Impulsa ha reforzado sus líneas de subvenciones para apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad de autónomos y pymes, respaldando proyectos en fases de aceleración, validación y crecimiento, muchos de ellos vinculados a sectores estratégicos como la sostenibilidad, la digitalización, la economía azul, la vida saludable o la economía creativa. A estas ayudas se ha sumado la puesta en marcha del programa Gijón Releva, orientado a facilitar el relevo generacional y la continuidad de negocios locales.

En el ámbito del talento y la capacitación, la colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) ha permitido desarrollar nuevas ediciones de programas de formación y aceleración empresarial, proporcionando a personas emprendedoras herramientas clave para definir, testar y consolidar sus modelos de negocio.

Asimismo, los programas de sostenibilidad y transformación digital, desarrollados junto al Club de Calidad y al Centro Tecnológico CTIC, han seguido acompañando a pymes locales en su modernización, mejorando su resiliencia y competitividad.

La visibilidad de los proyectos y empresas apoyados ha tenido también un papel relevante, con la participación de iniciativas jóvenes en ferias y eventos como FIDMA y AGROPEC, que han servido como escaparate para ampliar redes comerciales y oportunidades de crecimiento.

El ejercicio se cerró con la entrega de los XXI Premios Gijón Impulsa, que reconocieron el talento, la innovación y la trayectoria de empresas del ecosistema local, poniendo el broche final a un año especialmente significativo.

Con una red de infraestructuras en crecimiento, programas de apoyo consolidados y una estrategia clara orientada al futuro, Gijón Impulsa afronta 2026 reforzando su compromiso con un desarrollo económico sostenible, innovador y alineado con los grandes retos y oportunidades de la ciudad.