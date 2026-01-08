Gijón lidera un proyecto Erasmus + para jóvenes desempleados

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la concejalía de Empleo que encabeza la popular Ángela Pumariega., liderará un nuevo proyecto de movilidad juvenil dentro del programa Erasmus+, tras obtener una financiación europea de 35.636 euros. La iniciativa, denominada INCREDS (Innovation, Creativity and Digital Skills for Young People), tendrá una duración de seis meses y está dirigida a jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años.

Gijón actuará como entidad coordinadora en colaboración con el Ayuntamiento alemán de Oberhausen. "Apostamos por proyectos que generen oportunidades reales, especialmente para jóvenes que se encuentran en situación de desempleo o con mayores dificultades de acceso al mercado laboral", remarcó Pumariega. Para la Vicealcaldesa se trata de una "excelente oportunidad para nuestros jóvenes al combinar formación, movilidad internacional y mejora de la empleabilidad, tres ejes clave de nuestra política de empleo".

Está previsto que se realicen dos encuentros presenciales, uno en Gijón y otro en Oberhausen, con la participación de diez jóvenes y dos responsables por ciudad. Todos los gastos de desplazamientos, estancia y las actividades estarán cubiertos por el programa.