El Grupo Covadonga y Leomotor sellan un acuerdo de colaboración

El Grupo de Cultura Covadonga y el Grupo Leomotor formalizaron ayer un convenio de patrocinio que tiene "vocación de colaboración a largo plazo" y para impulsar un "compromiso compartido con el deporte base y la sociedad". "Es la unión de dos proyectos que creen en el esfuerzo, el deporte base y en devolver a la sociedad parte de lo que nos da", subrayó Joaquín Miranda, presidente grupista, durante el acto de rúbrica del acuerdo, que tuvo lugar en la sala Polivalente de la sede de Las Mestas.

El convenio contempla varias líneas de colaboración, como el patrocinio de eventos concretos, la presencia de las marcas del Grupo Leomotor en las instalaciones del Grupo y la organización de acciones y actividades dirigidas a los socios. Joaquín Miranda indicó que "no todos los días se unen dos organizaciones con tanta historia, tanto arraigo y una visión tan clara de futuro", antes de recalcar que "este acuerdo va más allá de una firma".

Raúl Orejas, director de Marketing del Grupo Leomotor, calificó como "un honor" esta alianza y destacó la "importancia social y deportiva" del Grupo Covadonga, cuyos socios "tendrán ventajas específicas", apuntó. "Debíamos acercar nuestras marcas y vehículos al Grupo Covadonga, que es casi como una casa, una entidad muy familiar, y poder desarrollar eventos, jornadas y acciones que acerquen nuestros coches a sus socios", sostuvo, por su parte, Javier Iván Rodríguez Calleja, gerente de las marcas Lexus y Toyota Asturias.