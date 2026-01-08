Eurocaja abre una nueva oficina en Gijón con tres trabajadores

Tan sólo una semana después de su aterrizaje en Extremadura, la apertura de la oficina de la Calle Donato Argüelles, 13, en el Distrito Centro, de Gijón, supone un nuevo hito en el plan de expansión de Eurocaja Rural, pues ya son 11 las Comunidades Autónomas en las que se encuentra presente.

La oficina de Gijón, ubicada en la calle Donato Argüelles, 13, en pleno centro de la ciudad, cuenta con horario de apertura al público de 8:30 a 14:00 horas. Al frente de la misma se encuentra Francisco Baides Fernández, junto a los gestores comerciales Nicolás Menéndez Riestra y Alejandro Méndez Mántaras.

Su misión principal será dar servicio, con la mayor profesionalidad, a las personas, empresas e instituciones que deseen ahorrar, invertir, proteger su patrimonio, o poner en marcha y dar solidez a diferentes proyectos e iniciativas personales o empresariales que consoliden el tejido social o económico de la ciudad y su entorno.

Eurocaja Rural es una entidad de economía social, lo que implica que está obligada a retornar parte de los beneficios a la sociedad. Así. este marcado compromiso social le ha llevado a desarrollar iniciativas de ayuda a los colectivos más vulnerables y a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad. A partir de ahora, las personas, asociaciones u organizaciones del Principado de Asturias que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en las convocatorias de ayudas o programas de su Fundación, podrán optar a beneficiarse de los mismos.