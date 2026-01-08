Los parkings de La Arena y el Náutico extienden sus descuentos hasta el 31 de enero

Al igual que hiciera en Navidad, la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y Telpark han llegado a un acuerdo para prolongar hasta el 31 de enero los descuentos en los parkings del Náutico y La Arena. Una medida que tuvo su éxito durante las fechas navideñas y que se espera que incremente las compras en el centro de Gijón haciendo más accesible el acceso.

Este programa estará disponible hasta el 31 de enero y se basa en los bonos Multipass que permiten estacionar hasta doce horas a precios especialmente reducidos. En el caso de los Jardines del Náutico, el importe será de 1,39 euros por medio día. En el de La Arena asciende hasta 1,89 euros.

Estas nuevas tarifas suponen un descuento de hasta el 60% sobre la que se aplica habitualmente en esos estacionamientos. Para acceder a las rebajas se puede hacer a través de los citados bonos Multipass que cuentan con tres modalidades: de cinco, diez y veinte euros. Se pueden adquirir mediante la aplicación de Telpark.

A su vez, estas opciones también favorecen la utilización de vehículos eléctricos, ya que aquellos que dispongan de uno y adquieran algunos de estos bonos, podrán disfrutar de hasta un 30% en las recargas eléctricas de sus vehículos en todos los aparcamientos Telpark de España. «Este acuerdo con Telpark tiene una vocación clara de continuidad y forma parte de una línea de trabajo para hacer el centro de Gijón y el barrio de La Arena más accesibles, apoyar al comercio local y reducir el aparcamiento como un freno a la compra», celebraron desde la Unión de Comerciantes.