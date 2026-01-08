El plan contra el amianto y el sinhogarismo, a debate en el primer Pleno de 2026

Los grupos municipales de la oposición ya han registrado las iniciativas con las que estrenar las sesiones plenarias de 2026. Una veintena de propuestas que mañana deben pasan el filtro de la Junta de Portavoces de cara a concretar su incorporación al orden del día del Pleno de la próxima semana. Son cuatro las iniciativas presentadas en forma de proposición, lo que conlleva su debate y votación. En nombre del PSOE, la concejala Natalia González busca forzar un compromiso político a favor de la lucha contra el sinhogarismo y en colaboración con la Red de Inclusión Activa de Gijón (Redia) con una propuesta de cinco puntos que busca ir mucho más allá de dar una alternativa a los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras de su reforma tras el fallido proyecto de realojarlos en el Hogar de San José. Uno de los medidas que plantea el PSOE es aprovechar los remanentes de la Fundación de Servicios Sociales para poner en marcha este 2026 un plan de choque que amplíe la oferta de alojamientos para personas en situación de calle o extrema vulnerabilidad.

La obligada retirada de amianto de las edificaciones es la base de una proposición de IU que busca el impulso municipal al trabajo que les tocará hacer a los privados. La iniciativa que firma Javier Suárez Llana supondría crear un calendario de retiradas a partir de criterios de priorización según el riesgo, desarrollar una campaña de comunicación dirigida a los privados y diseñar un programa de ayudas en viviendas y pequeñas o medianas empresas según criterios de riesgo y renta.

Cierres temporales de calles

A votación irá también la proposición de Podemos para diseñar un plan de acción sobre calles peatonales o de plataforma única que eviten que la presencia irregular de coches las bloqueen. En su paquete de sugerencias, la edil Olaya Suárez incluye un programa piloto de cierres temporales de calles al tráfico en fines de semana o festividades. Y juntos, IU y Podemos, defienden desde una proposición ir a una modificación de los estatutos y el reglamento del Consejo Escolar Municipal con la idea darle mayor protagonismo en el desarrollo de las políticas municipales de educación.

Al margen de las proposiciones, están las preguntas y ruegos y en este apartado PSOE y Vox han coincidido en mostrar su interés sobre lo que pasará en el entorno de la nave de Flex, en La Calzada, tras el derribo de la edificación. Desde Vox se pregunta al gobierno sobre el compromiso de habilitar allí un aparcamiento a partir de la compra de la parcela por el Ayuntamiento. Sara Álvarez Rouco quiere saber de donde saldrá el dinero para esa compra y si hay plazos para ejecutarla. Y desde el PSOE el edil Tino Vaquero, que en su día ya había propuesto comprar la nave de Flex, fija ahora como ruego solicitar información a la Sareb –o a la recién creada entidad publica Casa47 si su propiedad ya se ha derivado a ella– sobre la situación de otras naves del entorno para tantear la posibilidad de que también las compre el Ayuntamiento.

Contaminación en el Oeste

El formato pregunta ha sido el elegido por el PSOE para llevar también al Pleno el fallido intento del gobierno local de conseguir fondos Feder para sus planes de actuación en Cimavilla. Ya descartada ninguna aportación de Europa, Carmen Eva Pérez quiere conocer las partidas y los tiempos que maneja el gobierno para ejecutar esas mismas actuaciones pero son recursos propios. También pregunta el PSOE por el calendario de pagos de las ayudas pendientes a comunidades de vecinos por rehabilitaciones de fachadas, por el desarrollo de las medidas fijadas en la ordenanza de Igualdad.

Las preguntas que Sara Álvarez Rouco realizará al gobierno tienen que ver con el plan de recuperación de la piscina y las pistas de la Universidad Laboral, la ubicación este año de la Semana Negra ante la imposibilidad de volver a Naval Gijón y el coste y plazos de las actuaciones comprometidas en la denominada playa verde de El Rinconín. Olaya Suárez, edil de Podemos, preguntará sobre actuaciones de salud mental en centros escolares y sobre los episodios de contaminación en la zona oeste que marcaron el final del año 2025.

Podemos recupera como ruego aquella moción de urgencia que no llegó a ser debatida en el último pleno de 2025 para que se dedique a vivienda el dinero del superávit municipal que ahora se puede destinar a inversiones financieramente sostenible. También plantea que se estudie implantar una línea de ayudas para mejorar la accesibilidad en el pequeño comercio. IU plantea como ruegos un estudio sobre necesidades de inversión en el mercado de La Camocha y el desarrollo de actividades en la celebración del centenario de la Generación del 27.