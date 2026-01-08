Podemos reclama ampliar el parque de vivienda pública en Gijón

No pudo hacerlo en el último Pleno de 2025 cuando el gobierno votó en contra de la urgencia de su moción –con lo cual no llegó a ser debatida– pero la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, aprovechará la primera sesión plenaria de 2026 para pedir al gobierno de Carmen Moriyón que dedique a vivienda todos los millones posibles del superávit de 2024. Un cambio normativo a finales del año pasado permitió a los ayuntamientos que pasaran de tener que usarlo exclusivamente a amortizar deuda a poder dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles. El gobierno local decidió ya rebajar de 21,6 a 6 los millones a dedicar apagar préstamos. Los otros 15,6 millones son los que Suárez, en un ruego, pide dedicar a la ampliación del parque de vivienda pública de la ciudad.

"Esto ya no es por cuestiones políticas es porque la vivienda es la mayor preocupación de los gijoneses. La situación es crítica. A finales de noviembre en Gijón había 225 personas a la espera de la adjudicación de una vivienda por causas de emergencia y otras 590 con expedientes pendientes de baremación", recalcó la líder municipal de la formación morada.

De comercios a colegios

También como ruego Suárez solicita del gobierno local estudiar la viabilidad de poner en marcha una línea de ayudas dirigida a mejorar la accesibilidad de este tipo de negocios. Una propuesta que, defienden, está alineada con los objetivos marcados en el nuevo Plan Local de Orientación Comercial pero, sobre todo, garantizaría el acceso a todos los clientes. "En materia de accesibilidad se han dado pasos en vivienda y espacios públicos pero la accesibilidad debe llegar también a las instalaciones de ocio, deportivas, culturales, turísticas y al pequeño comercio", explicó la edil de Podemos.

Ya como pregunta, Suárez lleva al Pleno una iniciativa para saber qué acciones se han llevado en los centros escolares en materia de salud mental teniendo como referencia el proyecto piloto de asesoría de bienestar emocional de la Oficina de Juventud. "Y saber también cómo se abordará el tema desde el futuro Plan Municipal de Promoción de la Salud", concretó.