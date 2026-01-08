Susto en el parque de Los Pericones de Gijón por el desmayo de un hombre de 83 años

Un tranquilo paseo por el parque de Los Pericones ha terminado en intervención de la Guardia Civil y de sanitarios por el desvanecimiento de un señor de 83 años. Este mediodía, en el popular parque gijonés, se recibió la alerta por parte de una mujer avisando que su marido había sufrido un desmayo.

Lo repentino de la pérdida de conocimiento pilló por sorpresa a la mujer que alertó a los servicios médicos. Hasta el lugar se trasladó una ambulancia así como una dotación de la Guardia Civil para asegurar la zona y procurar que la atención al paciente fuera la mejor posible.

Cuando llegaron ambos equipos, el hombre había recuperado el conocimiento y se encontraba en un banco esperando la atención del personal médico. Por precaución y para conocer el motivo y alcance del desmayo, fue trasladado hasta el Hospital de Cabueñes.