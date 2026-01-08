Susto en el parque de Los Pericones de Gijón por el desmayo de un hombre de 83 años
Su mujer, que le acompañaba, llamó al instante a los sanitarios
Un tranquilo paseo por el parque de Los Pericones ha terminado en intervención de la Guardia Civil y de sanitarios por el desvanecimiento de un señor de 83 años. Este mediodía, en el popular parque gijonés, se recibió la alerta por parte de una mujer avisando que su marido había sufrido un desmayo.
Lo repentino de la pérdida de conocimiento pilló por sorpresa a la mujer que alertó a los servicios médicos. Hasta el lugar se trasladó una ambulancia así como una dotación de la Guardia Civil para asegurar la zona y procurar que la atención al paciente fuera la mejor posible.
Cuando llegaron ambos equipos, el hombre había recuperado el conocimiento y se encontraba en un banco esperando la atención del personal médico. Por precaución y para conocer el motivo y alcance del desmayo, fue trasladado hasta el Hospital de Cabueñes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay
- Primeras reacciones en Gijón a la caída de Maduro: de la 'esperanza' de la comunidad venezolana a una manifestación 'en repulsa a la agresión
- El túnel de El Llano, uno de los accesos clave a Gijón, vuelve a lucir con pintadas y destrozos: no ha pasado ni medio año de su reforma
- Gijón vibra en la plaza Mayor, abarrotada para dar la bienvenida al 2026: 'Le pedimos salud, felicidad y trabajo
- La curiosa forma en la que la policía descubrió el delito: condenada una gijonesa en Galicia a tres años de cárcel por tráfico de droga
- Los llamativos restos en la playa gijonesa de San Lorenzo que ha dejado a la vista la borrasca 'Francis
- Se hizo de rogar... pero ya está aquí: ella es Luciana Sarria, la primera bebé nacida en Gijón en 2026