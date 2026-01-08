Tres premios en el concurso de carteles de las jornadas contra el racismo

Las entidades organizadoras de las veteranas y reconocidas Jornadas contra el racismo y la xenofobia han puesto ya en marcha el concurso que decidirá el cartel y eslogan que visibilice la edición de este año, a celebrar el próximo mes de marzo y cuya temática girará sobre racismo y deporte defendiendo la práctica deportiva como espacio de tolerancia, inclusión y diversidad. Se trata del vigésimo concurso de cartel y eslogan aunque las jornadas cumplen su XXI edición.

El plazo para la presentación de los trabajos se termina el próximo 13 de febrero y el concurso está abierto a todos los residentes en Asturias mayores de 12 años. Se admiten tanto trabajos individuales como en grupo. Eso sí, cada concursante solo podrá presentar un máximo de tres carteles. El material tiene que hacerse llegar a la sede central de la Fundación Municipal de Servicios Sociales en la Gota de Leche.

Hay tres premios. Un primer premio valorado en 300 euros y dos accésits de 75 euros cada uno. Un primer accésit mención especial del jurado para trabajos presentados por alumnado de Educación Especial y Centros de Apoyo a la Integración y un segundo accésit mención especial para trabajos presentados por alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

Se premiarán las mejores ideas en conjunto lo que supone, se explica en las bases, que se tendrá en cuenta "tanto el eslogan como la calidad técnica del cartel y su adecuación a la temática propuesta". Todos los mensajes deberán utilizar un lenguaje no sexista y se excluirán las propuestas que incluyan "connotaciones agresivas o que dañen la sensibilidad de la sociedad". El jurado estará compuesto por cuatro representantes de las entidades organizadoras de las Jornadas y por tres representantes del campo de las artes.