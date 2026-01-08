Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

La XI Semana Mágica de Gijón se consagra como referente y atrae a 17.000 espectadores

El festival, que convirtió a la ciudad en la capital mundial del ilusionismo durante más de dos semanas, agotó las entradas en el Teatro Jovellanos y batió récords con su espectáculo de hipnosis

Un instante del espectáculo del hipnotista del Circo del Sol, Aryel Altamar, en la XI Semana Mágica de Gijón.

Un instante del espectáculo del hipnotista del Circo del Sol, Aryel Altamar, en la XI Semana Mágica de Gijón. / Marcos León / LNE

Oriol López

Gijón reafirma su posición como referente internacional en el mundo del ilusionismo. La XI Semana Mágica concluyó recientemente con un gran balance, logrando congregar a más de 17.000 espectadores en sus diferentes propuestas. El evento, que se extendió desde el 20 de diciembre hasta el pasado 4 de enero, no solo atrajo al público gijonés, sino que movilizó a visitantes de toda Asturias y de provincias limítrofes como León, Cantabria, Lugo y Vigo, según manifiestan desde la organización.

José Armas "El Ilusionista", director y creador del certamen, ha mostrado su agradecimiento por la "impresionante respuesta" y el cariño recibido por parte de los asistentes. Armas también ha querido destacar el apoyo fundamental del Ayuntamiento de Gijón, a través del área de Divertia, así como de los patrocinadores que permiten que Gijón siga figurando en el mapa mundial de la magia.

Funciones con entradas agotadas

Los actos centrales, celebrados en el Teatro Jovellanos, fueron el motor principal de esta edición. Las funciones diarias de la Gran Gala Internacional -en pases de mañana, tarde y noche- colgaron el cartel de no hay billetes. Tal fue la demanda que la organización se vio obligada a programar funciones extraordinarias fuera de cartel para satisfacer al público.

Uno de los hitos de esta undécima edición fue el espectáculo de clausura, que se ha convertido en el show de hipnosis con más público jamás realizado en Asturias. Además de las galas, la magia inundó plazas, parques y centros culturales de forma gratuita, transformando cada rincón de la ciudad en un escenario mágico.

El festival destacó por la calidad de sus artistas, contando con magos de renombre llegados de España, Francia, Uruguay, Bosnia y Herzegovina y Argentina. Esta diversidad de procedencias ha consolidado a la Semana Mágica como una de las citas más reconocidas a nivel mundial en su disciplina.

Noticias relacionadas y más

Tras el éxito de público y crítica, el equipo "seguirá trabajando para que los ciudadanos y visitantes sigan disfrutando de uno de los festivales más importantes del panorama internacional en futuras ediciones", explica Armas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  2. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay
  3. Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
  4. La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
  5. Primeras reacciones en Gijón a la caída de Maduro: de la 'esperanza' de la comunidad venezolana a una manifestación 'en repulsa a la agresión
  6. El túnel de El Llano, uno de los accesos clave a Gijón, vuelve a lucir con pintadas y destrozos: no ha pasado ni medio año de su reforma
  7. Gijón vibra en la plaza Mayor, abarrotada para dar la bienvenida al 2026: 'Le pedimos salud, felicidad y trabajo
  8. El pequeño Mael se prepara para el cole tras unas vacaciones de diez

La exposición “Asturies de l’A a la Z” abre el año cultural en el Antiguo Instituto de Gijón: “No podemos olvidar la importancia en la normalización lingüística”

La exposición “Asturies de l’A a la Z” abre el año cultural en el Antiguo Instituto de Gijón: “No podemos olvidar la importancia en la normalización lingüística”

Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

El llamativo barco que se refugió en El Musel por el temporal y se ve desde varios puntos de Gijón

El llamativo barco que se refugió en El Musel por el temporal y se ve desde varios puntos de Gijón

La XI Semana Mágica de Gijón se consagra como referente y atrae a 17.000 espectadores

La XI Semana Mágica de Gijón se consagra como referente y atrae a 17.000 espectadores

El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa "Cifras y Letras": "He cumplido un sueño"

El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa "Cifras y Letras": "He cumplido un sueño"

Ayudas municipales y un plan de acción: las exigencias de IU para la retirada de amianto en edificios de Gijón

Ayudas municipales y un plan de acción: las exigencias de IU para la retirada de amianto en edificios de Gijón

Aparatoso vuelco de un coche en Gijón: una conductora herida que tuvo que abandonar el vehículo por sus medios

Aparatoso vuelco de un coche en Gijón: una conductora herida que tuvo que abandonar el vehículo por sus medios

Podemos reclama ampliar el parque de vivienda pública en Gijón

Podemos reclama ampliar el parque de vivienda pública en Gijón
Tracking Pixel Contents