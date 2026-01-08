La XI Semana Mágica de Gijón se consagra como referente y atrae a 17.000 espectadores

Gijón reafirma su posición como referente internacional en el mundo del ilusionismo. La XI Semana Mágica concluyó recientemente con un gran balance, logrando congregar a más de 17.000 espectadores en sus diferentes propuestas. El evento, que se extendió desde el 20 de diciembre hasta el pasado 4 de enero, no solo atrajo al público gijonés, sino que movilizó a visitantes de toda Asturias y de provincias limítrofes como León, Cantabria, Lugo y Vigo, según manifiestan desde la organización.

José Armas "El Ilusionista", director y creador del certamen, ha mostrado su agradecimiento por la "impresionante respuesta" y el cariño recibido por parte de los asistentes. Armas también ha querido destacar el apoyo fundamental del Ayuntamiento de Gijón, a través del área de Divertia, así como de los patrocinadores que permiten que Gijón siga figurando en el mapa mundial de la magia.

Funciones con entradas agotadas

Los actos centrales, celebrados en el Teatro Jovellanos, fueron el motor principal de esta edición. Las funciones diarias de la Gran Gala Internacional -en pases de mañana, tarde y noche- colgaron el cartel de no hay billetes. Tal fue la demanda que la organización se vio obligada a programar funciones extraordinarias fuera de cartel para satisfacer al público.

Uno de los hitos de esta undécima edición fue el espectáculo de clausura, que se ha convertido en el show de hipnosis con más público jamás realizado en Asturias. Además de las galas, la magia inundó plazas, parques y centros culturales de forma gratuita, transformando cada rincón de la ciudad en un escenario mágico.

El festival destacó por la calidad de sus artistas, contando con magos de renombre llegados de España, Francia, Uruguay, Bosnia y Herzegovina y Argentina. Esta diversidad de procedencias ha consolidado a la Semana Mágica como una de las citas más reconocidas a nivel mundial en su disciplina.

Tras el éxito de público y crítica, el equipo "seguirá trabajando para que los ciudadanos y visitantes sigan disfrutando de uno de los festivales más importantes del panorama internacional en futuras ediciones", explica Armas.