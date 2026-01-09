Análisis en El Llano de Santa Teresa de Jesús
El CMI El Llano albergó ayer la charla "Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús", del ciclo "Mujeres notables" del Foro de Mujeres de El Llano que impartió, como se ve sobre estas líneas, María José Capellín.
