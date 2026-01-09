Cabueñes formaliza el nuevo plan de ampliación (el contrato para redactar la reforma permite un año de plazo) y espera por su parking (al que le falta un último permiso)

La redacción del nuevo proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes tiene de plazo hasta finales de año. La reciente publicación del acuerdo de formalización, el último trámite que faltaba por salir a información pública, refleja que el inicio del contrato se ha fijado en el pasado 23 de diciembre y, al contar con un año estimado de plazo, deja para la próxima Navidad el tiempo máximo para culminar el proyecto. Desde el Principado siempre se ha dicho, no obstante, que ese plazo máximo se espera poder acortarse, y que la redacción del plan como tal se estima en ocho meses. Por otro lado, el personal del hospital ha sido informado de que la obra de adecuación del aparcamiento provisional sigue por ahora sin fecha formal de inicio y a la espera de "un último permiso" desde el Ejecutivo regional. Los sanitarios piden agilizar en medida de lo posible la adecuación de la finca –ya había comenzado a desbrozarse en noviembre y hoy es un solar de tierra– para suplir un problema de estacionamiento endémico en el complejo desde hace años.

El tema de los plazos con la redacción del nuevo proyecto de Cabueñes es un poco complejo. En la Junta varios partidos de la oposición han preguntado ya en los últimos meses sobre esto y desde la Consejería de Salud siempre se dice que los tiempos son estimados y que la intención de reactivar las obras en este 2026 se mantiene, si bien desde hace ya un tiempo la misma consejería aclara que la garantía es que la obra empiece antes de las próximas elecciones. Hay una partida presupuestaria para este año, en cualquier caso, y pese a que en general la oposición desconfía que vaya a haber máquinas en el entorno antes de 2027.

En los pliegos de este encargo –que como ya es sabido canaliza Tragsatec, una empresa de participación pública– se despeja en parte este asunto: se señala que la redacción del proyecto como tal es de ocho meses, pero antes se permite a la adjudicataria contar con dos semanas para entregar una planificación, otros 21 días para dar con un plan de ejecución y otros 60 para presentar los planos de distribución de los edificios. También, después de los ocho meses citados, se da otro plazo de 21 días para recepcionar el informe de supervisión. Como estos pasos previos y posteriores a la redacción como tal implican la colaboración entre adjudicatario y adjudicador, es aquí donde Salud confía en poder recortar en parte los tiempos.

Respecto al aparcamiento, los desbroces realizados a finales del año pasado han convertido el solar, una finca cedida temporalmente por el Ayuntamiento, en un terreno ya entero de tierra que con las lluvias de estas semanas presenta algunas zonas de barro. Parte de los protectores de plástico y la cinta que precinta el recinto se han caído, se entiende, por el viento.

El personal del hospital señaló ayer que la última información que tienen, de hace pocas semanas, es que la gerencia del hospital "ya hecho su parte" y que la obra está a la espera de un último visto bueno por parte de Salud, y esperan en que ahora, ya terminadas las fiestas, el inicio formal de la obra sea inminente. Que el terreno ya esté despejado de vegetación, en cualquier caso, hace confiar en que la urbanización de la explanada pueda realizarse en poco tiempo. La obra permitirá dar una solución provisional, pero la intención sigue siendo que el hospital público cuente con un gran aparcamiento, tal y como se recogía en el proyecto de ampliación paralizado hace ahora un año. Si la idea de entonces se mantiene, se trataría de un parking soterrado que permitía liberar los aparcamientos en superficie para crear zonas verdes.

Más de 440 pacientes por el pico de la gripe

Aunque con un nivel de ocupación aún alto, parece que las previsiones de Salud de que la epidemia de la gripe empieza a registrar ya una tasa de incidencia más baja empieza a concretarse también en Cabueñes, que amaneció ayer con 444 pacientes ingresados. Son aún muchos para lo que suele ser habitual en el complejo, pero menos de los hasta 460 que llegó a tener el hospital público hace unos días. "Es lo de todos los años", señalaba ayer el personal, que explicaba que seguía siendo alta la presencia de hospitalizados por procesos respiratorios, sumado a la intención ya conocida de la red sanitaria pública de mantener en medida de lo posible la actividad en quirófanos para no afectar a las listas de espera. Salud espera que ese pico epidémico se haya superado, si bien no descarta que pueda haber un repunte, que en todo caso se espera que sea menor, al haber terminado ahora las vacaciones escolares.