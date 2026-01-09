Cinco años sin Pablo Cortijo, el técnico de ambulancias fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: "Nos acordamos todos los días de él"

El 9 de enero de 2021, en plena pandemia del Covid, los técnicos de ambulancia de Gijón sufrieron uno de los mayores golpes que recuerdan. "La mayor desgracia en los veinte años de Transinsa", remarcó Carlos Paniceres, consejero delegado de la empresa de ambulancias, que este mediodía estuvo presente en el homenaje que compañeros y amigos realizaron a Pablo Cortijo, el técnico de ambulancias que falleció en pleno servicio al sufrir un accidente del tráfico.

En el mismo punto en el que perdió la vida, en el cruce entre las calles Dolores Ibárruri y Monsacro, se depositó un ramo de flores en recuerdo del joven de 37 años que, yendo a atender a una mujer en una de las calles próximas, su ambulancia colisionó con un vehículo, volcando y quedando atrapado el técnico. "Tus compañeros no te olvidan", citaba la banda del ramillete. "Fue un accidente inesperado, en un momento en donde la circulación no debía existir, ya que coincidió en pandemia y con los cierres perimetrales. Cuando veíamos el final de la luz, después de pelear todo el 2020, en enero del 2021 nos vino esta desgracia", relató Paniceres que mencinó que este homenaje llega, en parte, como un recuerdo en el 20º aniversario de Transinsa.

Sobre Pablo Cortijo, el consejero delegado recordó que era "un muy buen trabajador, un chaval de 37 años con un hijo pequeño y que perdió la vida en un momento que nos quedó marcado a todos". El golpe fue muy duro para sus compañeros, que no dudaron en volcarse para apoyar a la familia. "Una aula del centro de información lleva su nombre, se recaudó dinero para su hijo... Hoy hemos querido tener un recuerdo y agradecer la presencia masiva de los compañeros de Gijón y la dirección de la empresa", señaló.

También estuvieron presentes algunos de los compañeros más cercanos a Pablo, como el caso de María Rodríguez, la primera que llegó al lugar del accidente en ese fatídico día. "Venía de la gasolinera de aquí al lado y justo me encontré con todo el jaleo. Ya habían dado el aviso al 112", rememora Rodríguez, que resalta que "a Pablo lo recordamos todos los días". "Nos marcó mucho. En aquella época que estábamos con lo del Covid muchas veces no sabíamos ni a lo que íbamos y nos marcó a todos", completó Rodríguez.

Misma sensación es la que sigue teniendo Roberto Joglar, compañero de turno de Pablo y que, precisamente, en el día del accidente no se encontraba con él en la ambulancia. "Se suele decir lo típico de que era el mejor y muy alegre, pero es que en el caso de Pablo era tal cual. Era más que un compañero, un amigo. Trabajé con él durante el Covid, 24 horas, muchos días juntos y muchas vivencias. Era espectacular", sentencia Joglar, lamentando el infortunio. "Fue una desgracia que justo ese coche también salía de trabajar y coincidió. La probabilidad era bajísima", señaló el antiguo compañero de Cortijo.

"Compañero, buen amigo, buen trabajador... lo tenía todo", resumió María Rodríguez, en un acto multitudinario, en el que también se acercó la mujer que ese mismo día, el 9 de enero de 2021, iba Pablo Cortijo a atender a su casa y que, lamentablemente, no llegó.

"No hay que olvidar que salvamos vidas"

El acto de homenaje también sirvió a los miembros de Transinsa para reivindicar una labor que "no está muy reconocida". "Se tiene que valorar más que, cuando la gente va en ambulancia con una emergencia, no va porque quiere. Cuando hay que pasar semáforos en rojo va a una urgencia para salvar una vida y, a veces, no hay la suficiente colaboración ciudadana al respecto", denunció Carlos Paniceres que alentó a "concienciar más sobre los servicios de las ambulancias". "Tiene sus riesgos y hay que hacer una conducción con mucho cuidado, ya que nos da la preferencia de paso, pero no nos protege".

Paniceres recordó que en plena pandemia "toda la plantilla de Transinsa estuvo dando la cara en la trinchera". "A Pablo le tocó, como a casi todos, hacer muchos servicios en aquella época y cuando estábamos saliendo, le tocó encontrar el final de su vida en una vía donde, en principio, no había mucho tráfico", volvió a recordar Paniceres. "Esto nos unió más y sirve para reivindicar, que no está muy reconocida la profesión y no hay que olvidar que salvamos vidas", remarcó, por último, Roberto Joglar.