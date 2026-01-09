"Es un golpe", dice Cáritas al perder el servicio de contenedores de ropa usada

A la espera de una confirmación oficial y recalcando que respetan los procesos administrativos, por ahora Cáritas admite que la exclusión de la entidad de la licitación municipal para gestionar el servicio de contenedores de ropa usada "un golpe" inesperado para la organización. Ramón Méndez-Navia, al frente de la entidad solidaria, explica que por ahora el grupo se mantiene a la espera de una respuesta formal del Ayuntamiento, ya que si bien la licitación ya ha culminado –y con Cáritas perdiendo los dos lotes que se ofertaban– tienen un recurso pendiente de respuesta. "Pero nosotros vamos por el libro", aclara el responsable, que razona que lo que Cáritas defiende respecto a este contrato concreto es la puntuación recibida en la valoración de las distintas ofertas por parte de la mesa de contratación.

Este servicio para la gestión de contenedores de ropa usada lleva en manos de Cáritas años, pero este año por primera el Ayuntamiento ha tenido que sacar la actividad a licitación pública de acuerdo a la nueva ley de residuos, que así lo indica. Aclara Menéndez-Navia que en ese sentido la administración ha actuado de acuerdo a la ley que, de hecho, el Consistorio siempre fue atento a esta iniciativa solidaria al haber cedido en su día espacio público para instalar esto contenedores, que hoy son 69. "Por en Gijón estos contenedores son accesibles; están en la calle, en las aceras", señala. Para el responsable sería "una pena" tener que retirar estos depósitos, que llevan el rótulo de Cáritas, porque supondría de alguna manera una pérdida de la "marca" de la entidad en la ciudad. "Ahora estamos esperando a la resolución del recurso y ya. Nosotros seguimos apostando por la inserción", afirma.